Редкая цель: пограничники уничтожили новейшую российскую станцию связи (видео)

В Луганской области пограничники подразделения "Феникс" уничтожили редкую передвижную радиорелейную станцию связи Р-416Г-МС России.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, это одна из новейших разработок противника, призванная развивать сеть связи и организовывать передачу цифровых потоков.

"Эту станцию противник применяет для организации связи между передовой линией и командными пунктами", - подчеркнули в ГПСУ.

В действии такую установку впервые заметили в 2018 году, и на данный момент известно лишь об одном подтвержденном факте поражения российской Р-416Г-МС – в июне 2024 года. Ориентировочная стоимость такой техники – 600 тыс. долларов. Она предназначена для построения сети связи и организации передачи цифровых потоков на дальность до 40 км.

Удары по российским военным объектам

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины нанесли удар по российскому патрульному боевому ледоколу "Пурга" в Ленинградской области РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе был поражен корабль российских оккупантов. Предварительно, повреждения получил ледокол "Пурга" проекта 23550, который планировался для действий в составе Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

