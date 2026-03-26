Многое упустила: туристка рассказала о досадных ошибках во время первой поездки в Южную Корею

Женщина сожалеет, что недостаточно заранее подготовилась к посещению Сеула и его окрестностей.

Южная Корея, благодаря своей богатой истории, невероятной природе, развитым технологиями, яркой гастрономии и культуре K-pop, является одним из самых желанных туристических направлений мира.

Впочем, отправляясь в эту страну Азии, западные туристы, в том числе из-за незнания особенностей местной культуры, рискуют допустить ряд досадных ошибок, способных повлиять на общее впечатление от всей поездки.

Американская писательница Джейми Дэвис Смит отправилась в первое семейное путешествие в Южную Корею, и есть пять вещей, которые она хотела б сделать иначе в следующий раз.

"Когда я планировала летнюю поездку нашей семьи в Японию, остановка в Южной Корее изначально не входила в маршрут. Однако, когда я нашла выгодное предложение на билеты премиум-эконом-класса в Токио с пересадкой в ​​Сеуле, я решила продлить наше пребывание в столице Южной Кореи и провести пять дней, изучая город. В итоге мы с детьми полюбили Южную Корею, но наша поездка, вероятно, была бы лучше, если бы я избежала этих пяти ошибок", – рассказала она в разговоре с Business Insider.

1. Стоило добавить больше пешего туризма и прогулок на природе

По словам Джейми, по скольку Сеул – это энергичный мегаполис, перед поездкой она предполагала, что большую часть времени они проведут, осматривая городские достопримечательности. Однако в итоге горы и природная красота Сеула произвели на нее большее впечатление, чем что-либо еще в городе.

"По чистой случайности я забронировала номер в отеле прямо рядом с парком Намсан, огромным лесом в горах в черте города. Моя семья совершила две длительные, незапланированные прогулки по парку – и они оказались одними из лучших моментов поездки. Хотя я рада, что мы случайно наткнулись на этот городской оазис, я бы хотела более целенаправленно спланировать посещение природных достопримечательностей в Сеуле и его окрестностях", – констатировала она.

2. Стоило уделить больше внимания впечатлениям за пределами Сеула

Женщина вспоминает, что во время поездки ее семья исследовала старинные дворцы Сеула, погружалась в культуру K-pop и пробовала корейскую уличную еду. Также они дважды выезжали из Сеула на однодневные экскурсии – в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей и на места съемок корейских дорам.

Впрочем, по ее словам, хотя она думала, что пяти дней будет достаточно, чтобы почувствовать страну, в итоге она сожалела, что не успела изучить ее за пределами столицы. Например, она бы с удовольствием посетила вулканический остров Чеджу или пляжи и горы Пусана.

3. Стоило глубжеть изучить историю и культуру страны

"Когда я путешествую, я обычно стараюсь узнать больше о месте, которое посещаю, поскольку это всегда обогащает мой опыт. Однако, прилетев в Сеул, я поняла, как мало я на самом деле знала. Например, я бы хотела уделить больше времени изучению японской оккупации Кореи и Корейской войны. Отголоски этих событий повсюду", – посетовала Джейми.

Также она хотела бы лучше познакомиться с популярными местными группами и послушать больше K-pop до прилета, поскольку эта музыка является важной частью корейской культуры и она повсюду.

4. Стоило заранее ознакомиться с местной культурой круглосуточных магазинов

По словам Джейми, в Сеуле повсюду есть магазины шаговой доступности, и они совсем не похожи на те, к которым она привыкла дома: если в США они часто воспринимаются как крайняя мера для быстрого перекуса, то в Южной Корее они являются неотъемлемой частью городской жизни.

"Меня впечатлило большое разнообразие недорогих блюд, закусок и напитков, предлагаемых в этих магазинах, а также тот факт, что во многих из них есть места для сидения. К концу моего пребывания в Южной Корее я привыкла быстро, недорого и вкусно (а иногда даже полезно) перекусывать за столиком в магазине шаговой доступности вместе с детьми. В Соединенных Штатах такое практически неслыханно, и я жалею, что не переняла эту типично корейскую привычку гораздо раньше. Таким образом, мы могли бы сэкономить деньги на еде и быстро попробовать еще больше местных блюд", – отметила женщина.

5. Стоило купить проездной на местный транспорт сразу же в аэропорту

Путешественница пояснила, что для большинства туристов разветвленная система общественного транспорта Сеула является лучшим способом передвижения по городу. Однако ее использование сопряжено с некоторыми неожиданными трудностями.

По ее словам, в свой первый полный день в Сеуле она хотела поехать на автобусе. Но оказалось, что у нее нет возможности оплатить проезд, так как на автобусных остановках не продаются бумажные проездные, а в автобусах не принимают наличные или кредитные карты. В итоге ей пришлось добираться до нужного места на Uber.

"Несколько дополнительных долларов – это не конец света, но я люблю пользоваться общественным транспортом во время путешествий и жалею, что не подготовилась лучше. Хотя я была очень уставшей, когда приземлилась в Сеуле, мне следовало потратить несколько минут на покупку проездного перед выходом из аэропорта, чтобы упростить использование общественного транспорта. После того, как я приобрела его в середине поездки, передвигаться по городу стало легко и недорого. Карточка, которую я купила, оформлена в стиле "Игры в кальмара", что делает ее еще и классным сувениром", – подытожила она.

Поездка в Южную Корея – полезные советы туристам

