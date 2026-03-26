'Впервые в жизни так набрала вес': беременная Гросу села на диету и показала видео

Раньше певица признавалась, что в детстве родители ее заставляли худеть.

Известная украинская певица Алина Гросу заявила, что во время беременности впервые в жизни очень сильно поправилась, а потому решила соблюдать диету.

"Я взяла себя в руки и под наблюдением врача, наконец, справилась с собой. Сейчас я смотрюсь точно лучше, чем на 5 месяце", - написала исполнительница.

По ее словам, она употребляет белки, овощи, фрукты и полезные жиры, занимается спортом и пьет много воды с витаминами.

"Наконец-то голова не крутится, меня не тошнит… Сладкому говорю пока: нет… и всяким вкусненьким булочкам. Они подождут. Я ем на 1200-1300 калорий. Использую приложение для подсчета калорий. Но постоянно вожу с собой кухонные весы", - поделилась певица.

Напомним, ранее Алина Гросу признавалась, как в детстве родители сажали ее на диету:

"Я в детский сад ходила всего три месяца, из которых один я болела почти постоянно. Второй месяц я ела, как маленькая лошадка, как пони. Меня закормили воспитатели. Это не их вина была, это была моя вина… На третий месяц родители сделали фотографию меня у куста. Я была... ну, почти перекрывала собой куст. Потому меня посадили на диету…".

