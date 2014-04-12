Лавров отрицает наличие российских шпионов в Украине

Об этом он сказал в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Там нет наших военнослужащих, наших агентов. Есть российские граждане, нескольких из них показывали в ряде телепередач, один парень приехал из Волгограда. В этом нет ничего удивительного: на Майдане кого только не было, включая шведских экстремистов и т.д. Ничего подобного там не происходит. Нас обвиняют, что там какие-то агенты российских спецслужб - но их там нет. Войск там тоже наших нет. То, что люди были доведены до отчаяния, когда они вывешивали российские флаги, взывали: «Путин, помоги, спаси нас от фашистов» - это, прежде всего, вина тех, кто объявил себя властью в Киеве. Не разговаривать с людьми нельзя», - заявил Лавров.

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По его словам, за 2,5 месяца после смены власти руководство Украины даже не подумало о том, чтобы съездить на юго-восток и поговорить с людьми.

«Они назначили своих губернаторов, некоторых весьма одиозных. Хорошо, что сейчас премьер-министр Украины Арсений Яценюк поехал в Донецк и Днепропетровск. Только это надо было сделать давно. Мы к этому побуждали наших европейских и американских партнеров, когда они нас призывали организовать какой-нибудь процесс по международному содействию урегулированию кризиса», - сказал Лавров.

При этом он надеется, что в Украине будет принят закон о местном референдуме.

«Всегда есть возможность по-разному записать, что можно обсуждать на референдуме, а что нельзя», - сказал Лавров и добавил, что вторым шагом должна стать конституционная реформа.