Энергетика может стать одной из главных целей РФ в случае нападения на НАТО, – Рютте

В отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2025 год Россия указана как наиболее серьезная и непосредственная угроза безопасности Альянса.

Россия может атаковать энергетическую инфраструктуру в случае нападения на Североатлантический альянс, говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2025 год, сообщает Радио Свобода.

"Военная агрессия России против Украины продемонстрировала, что энергетика, вероятно, также станет одной из главных целей в случае любой атаки против НАТО", – подчеркивается в отчете.

Отмечается, что именно по этой причине Альянс усиливает обучение в этом направлении:

"Альянс извлекает уроки из опыта Украины, одновременно усиливая обучение, тренировки и координацию в области защиты критически важной энергетической инфраструктуры".

Издание сообщило, что упоминаются военные учения в сентябре, которые позволили сформировать "понимание того, что необходимо для обеспечения безопасности поставок".

Примечательно, что, как и в предыдущие годы, в отчете Россия определена как "наиболее значительная и прямая угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

"Кремль продолжал испытывать альянс, действуя все более безрассудно, в частности через нарушения воздушного пространства, диверсии и вредоносную кибердеятельность", – говорится в документе.

Издание отмечает, что хотя в документе нет прямого упоминания о перспективе членства Украины в НАТО, указывается, что Альянс сосредотачивается на практической поддержке Киева. В частности, в отчете подчеркивается, что союзники оказывают помощь Украине, чтобы "завершить войну и достичь справедливого и прочного мира".

"Важно, чтобы альянс продолжал оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты сегодня, одновременно помогая ей быть готовой сдерживать любую будущую агрессию России завтра", – в документе указан долгосрочный подход НАТО.

В частности, в отчете описана уже созданная система поддержки Украины, которая включает координацию военной помощи, обучения и логистики через структуры НАТО, а также постепенное достижение совместимости украинских сил со стандартами альянса.

Кроме того, НАТО занимается разработкой плана "интеграции украинской оборонной промышленности в промышленную экосистему союзников", который включает поиск инвестиций и расширение сотрудничества.

Угроза НАТО со стороны России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на уровне НАТО в присутствии Венгрии не обсуждают оперативные планы, связанные с Украиной, поскольку эта страна отказывается оказывать военную поддержку Киеву. Как сообщает Euractive, Венгрия делилась с Кремлем конфиденциальной информацией о темах обсуждений на закрытых встречах на уровне Совета ЕС, что вызывает беспокойство. Из-за этого считается, что венгерская делегация в НАТО может представлять риск для секретных военных планов Альянса. В то же время предупреждение о том, что контакты Венгрии с Россией представляют угрозу безопасности, не является неожиданностью для официальных лиц НАТО.

Также мы писали, что генерал-майор и заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун отметил, что Россия распространяет в соцсетях новый тренд – "Нарвская народная республика", который нацелен на приграничный с Россией и преимущественно русскоязычный эстонский город Нарва. Ягун отмечает, что Эстония – единственная страна Евросоюза, которая не подписала с Россией договор о границах. Примечательно, что и Украина не имеет такого договора со страной-агрессором. Экс-сотрудник СБУ не исключил, что Россия может провести в Эстонии такую же спецоперацию, как в 2014 году на востоке Украины.

