Оружие для Украины могут отправить на Ближний Восток: в НАТО отреагировали на слухи

Американское оружие продолжает поступать в Украину, подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Украина продолжает получать закупленное европейскими союзниками американское вооружение в рамках инициативы PURL. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Сначала генерального секретаря Альянса спросили, насколько он обеспокоен влиянием на Украину войны в Персидском заливе.

"Хорошая новость заключается в том, что необходимое оборудование продолжает поступать в Украину. И это важно", – подчеркнул Рютте.

Видео дня

По его мнению, нужно делать все для поддержки Украины.

По его словам, Альянс вовлечен в оказание поддержки Украине благодаря командованию в немецком Висбадене и Совместному центру анализа, обучения и образования (JTEC) в Польше.

Также страны-члены НАТО индивидуально оказывают поддержку Украине, в том числе необходимое для Украины оборудование поступает из США за счет европейских союзников. "Это продолжается, и это хорошо", – сказал Рютте.

В то же время у него уточнили, что ему известно об информации издания The Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия, предназначенного для Украины в рамках инициативы PURL, на Ближний Восток.

"Это критически важное оборудование через PURL, это жизненно важное американское оборудование для Украины, в том числе перехватчики, продолжает поступать в Украину", – подчеркнул Рютте.

Он добавил, что с момента запуска инициативы PURL летом 2025 года около 75% ракет для украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также 90% боеприпасов, применяемых в других системах противовоздушной обороны, было поставлено Украине именно в рамках этой программы.

"Это важная программа. Опять же, поставки продолжаются", – сказал Рютте.

Перенаправление "украинского" оружия на Ближний Восток

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Washington Post, Пентагон рассматривает вопрос о том, стоит ли перенаправить оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране исчерпывает запасы некоторых из наиболее критически важных боеприпасов армии США.

При этом в статье отмечалось, что окончательное решение еще не принято. Поэтому никто и не говорил, что поставки в Украину уже остановлены.

