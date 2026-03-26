Европу накрыл картофельный кризис: фермеры не знают, куда девать урожай

Европейский рынок картофеля сталкивается со значительным избытком продукции, обусловленным перепроизводством. Это заставляет некоторых фермеров платить за утилизацию овощей.

Издание GroceryGazette пишет, что общий избыток картофеля в ЕС составляет примерно 3,3 миллиона тонн. Цены на овощ буквально опускаются ниже нуля. Чтобы скормить картофель животным, его владельцам приходится доплачивать около 1,15 доллара за 100 килограммов.

Фермеры в Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции в течение последних двух лет увеличили выращивание картофеля благодаря высокому спросу и выгодным контрактным ценам, что привело к высоким урожаям. Однако спрос на картофель снизился из-за роста конкуренции со стороны Азии и пошлин США, а также из-за ослабления доллара. Все это привело к структурному профициту.

Видео дня

Избыток предложения приводит к тому, что картофель скармливают животным в качестве корма, используют для производства биогаза и перерабатывают на крахмал. Расходы на утилизацию овощей ложатся на фермеров.

Избыток картофеля оценивают в 800 тысяч тонн в Бельгии, в 1 млн тонн во Франции и от 500 до 600 тысяч тонн в Нидерландах. Последняя страна, например, на 20% увеличила объемы собранного урожая за год.

"Не все могут хранить свой картофель так долго. Более того, пока нет перспектив улучшения рынка. В результате производители решают не тратиться на хранение", – говорят европейские аналитики.

Кризис перепроизводства овощей в Украине – главные новости

Подобная европейской ситуация наблюдается и в Украине. Из-за перепроизводства сильно подешевели овощи борщевого набора, которые стоят как минимум вдвое дешевле, чем год назад.

Понятно, что украинские фермеры будут сокращать свои убытки, а значит, использовать меньше площадей под выращивание нового урожая борщевых овощей. Поэтому стоимость овощей уже осенью может быть заметно выше нынешних цен.

