Европу накрыл картофельный кризис: фермеры не знают, куда девать урожай

Выращивание овощей в прямом смысле превратилось в дорогое удовольствие.

Европейский рынок картофеля сталкивается со значительным избытком продукции, обусловленным перепроизводством. Это заставляет некоторых фермеров платить за утилизацию овощей.

Издание GroceryGazette пишет, что общий избыток картофеля в ЕС составляет примерно 3,3 миллиона тонн. Цены на овощ буквально опускаются ниже нуля. Чтобы скормить картофель животным, его владельцам приходится доплачивать около 1,15 доллара за 100 килограммов.

Фермеры в Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции в течение последних двух лет увеличили выращивание картофеля благодаря высокому спросу и выгодным контрактным ценам, что привело к высоким урожаям. Однако спрос на картофель снизился из-за роста конкуренции со стороны Азии и пошлин США, а также из-за ослабления доллара. Все это привело к структурному профициту.

Избыток предложения приводит к тому, что картофель скармливают животным в качестве корма, используют для производства биогаза и перерабатывают на крахмал. Расходы на утилизацию овощей ложатся на фермеров.

Избыток картофеля оценивают в 800 тысяч тонн в Бельгии, в 1 млн тонн во Франции и от 500 до 600 тысяч тонн в Нидерландах. Последняя страна, например, на 20% увеличила объемы собранного урожая за год.

"Не все могут хранить свой картофель так долго. Более того, пока нет перспектив улучшения рынка. В результате производители решают не тратиться на хранение", – говорят европейские аналитики.

Кризис перепроизводства овощей в Украине – главные новости

Подобная европейской ситуация наблюдается и в Украине. Из-за перепроизводства сильно подешевели овощи борщевого набора, которые стоят как минимум вдвое дешевле, чем год назад.

Понятно, что украинские фермеры будут сокращать свои убытки, а значит, использовать меньше площадей под выращивание нового урожая борщевых овощей. Поэтому стоимость овощей уже осенью может быть заметно выше нынешних цен.

