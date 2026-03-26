Остался один на позиции и обратил оккупантов в бегство: десантник стал Героем Украины

Защитник уничтожил 10 оккупантов за один бой.

Десантник 25-й Сичеславской отдельной воздушно-десантной бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Дмитрий "Ирландец" Ященко стал Героем Украины за стойкость при обороне Покровска.

Согласно указу президента, за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу солдату Дмитрию Ященко присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

На своей странице в Facebook 25-я бригада рассказала подробности подвига своего бойца. Сообщается, что во время боев за Покровск Дмитрий Ященко с позывным "Ирландец" остался один на позиции – трое побратимов погибли от ударов вражеских FPV-дронов.

Отмечается, что он пробыл пять суток без воды, еды и связи, постоянно меняя позиции и отражая вражеские штурмы.

"В одном из боев самостоятельно ликвидировал более 10 оккупантов. Остальные россияне сбежали, полагая, что против них действует подразделение. Вышел из города, когда дошел до соседнего подразделения, и помог эвакуировать раненого побратима", – говорится в сообщении.

Бои за Покровск

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович отмечал, что бои за Покровск и Мирноград еще продолжаются.

По его словам, россияне планировали захватить Донецкую область до 1 апреля, но к этой дате они этого не сделают, однако от своих намерений по захвату области не отказываются.

Сейчас идут бои за город Константиновка Донецкой области. По его словам, враг сейчас пытается снести этот город – постоянно бомбит, обстреливает. При этом он напомнил, что было видео, как враг обстреливает Константиновку фосфорными боеприпасами, фактически выжигая город. Он подчеркнул, что россияне пытаются охватить Константиновку с флангов, атакуя буквально с трех сторон.

