Китай тайно готовится к войне против США: в океанах происходит что-то 'странное'

Пекин под прикрытием научных исследований создает подробные карты морского дна, которые могут обеспечить решающее преимущество в будущей войне подводных лодок.

В мировом океане разворачивается масштабная деятельность Китая, которая официально выглядит как научные исследования, но фактически может быть подготовкой к потенциальному военному конфликту с США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов, анализировавших маршруты китайских судов в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.

Речь идет о десятках исследовательских кораблей и сети подводных датчиков, которые систематически собирают данные о рельефе морского дна. Суда движутся по четким схемам, что позволяет создавать высокоточные карты – потенциально критически важные для военно-морских операций.

Особенно активная деятельность наблюдается в стратегических районах – вблизи Тайваня, Гуама и Филиппин, где расположены ключевые маршруты и военные объекты США.

"Масштаб того, что они делают, выходит за рамки просто ресурсов. Если посмотреть на эту деятельность, становится очевидно, что Китай стремится создать дальнобойный морской потенциал, основанный на подводных операциях", – отметила профессор Дженнифер Паркер.

Одним из примеров является исследовательское судно Dong Fang Hong 3, которое регулярно работает в чувствительных с точки зрения безопасности районах. Формально занимаясь геологическими и климатическими исследованиями, оно параллельно осуществляет детальное картографирование морского дна и тестирует системы подводного мониторинга.

Эксперты объясняют, что такие данные имеют критическое значение для подводной войны. Рельеф дна, температура воды, соленость и течения влияют на распространение звука, а следовательно – на эффективность гидролокаторов.

"Любой хороший подводник приложит огромные усилия, чтобы понять среду, в которой он работает", – подчеркнул бывший командир подводных сил Австралии Питер Скотт.

Чем лучше понимание океанической среды, тем легче скрыть собственные подводные лодки и обнаружить противника. Таким образом, научные данные напрямую превращаются в военное преимущество.

Действия Китая являются частью более широкой стратегии создания глобальной системы подводного мониторинга. Она предусматривает интеграцию данных в режиме реального времени, что позволит отслеживать изменения в океане и повысить эффективность военных операций.

Ключевую роль играет и тесное сотрудничество гражданского и военного секторов: исследования университетов и государственных институтов активно используются в оборонных проектах.

В США уже обратили внимание на эти процессы. Эксперты предупреждают: традиционное преимущество американского флота в подводных знаниях может оказаться под угрозой.

"Поражает, насколько масштабны военно-морские исследования Китая. На протяжении десятилетий США имели преимущество в понимании боевых условий. Действия Китая могут его нивелировать", – заявил аналитик Райан Мартинсон.

Напомним, NASA сообщает, что гигантская китайская гидроэлектростанция "Три ущелья" действительно вызвала незначительные изменения в вращении Земли. Сооружение длиной 2335 метров и высотой 185 метров вмещает до 40 кубических километров воды, а его работа влияет на распределение масс планеты.

Продолжительность суток увеличилась на 0,06 микросекунды, а ось планеты сместилась примерно на 2 сантиметра. Любое изменение распределения масс на планете вызывает подобные эффекты, хотя они и почти незаметны в повседневной жизни.

