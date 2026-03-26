Главная 'загадка' дизайна iPhone 18 Pro раскрыта: революции не будет:

В ближайших поколениях Dynamic Island не исчезнет, но будет постепенно уменьшаться.

Компания Apple в ближайшие годы не сможет выпустить iPhone с полностью безрамочной передней панелью. Об этом сообщает AppleInsider со ссылкой на инсайдеров и данные цепочки поставок.

По информации источников, ключевая проблема – технологии скрытия фронтальных сенсоров под дисплеем. Речь идет прежде всего о системе Face ID (TrueDepth), которую пока не удается полноценно разместить под экраном без снижения скорости и точности распознавания.

Первоначальный план предполагал, что Apple избавится от Dynamic Island в iPhone 18 Pro и Pro Max, скрыв систему Face ID под экраном. Это позволило бы оставить лишь небольшой вырез для фронтальной камеры в верхнем левом углу.

Вместо этого Apple внедрит уменьшенный на 35% вариант Dynamic Island в следующих Pro-версиях. Вырез будет менее отвлекающим и более аккуратно вписанным в экран, но сохранит все привычные функции, включая Live Activities.

Тем не менее полностью "чистый" экран без вырезов и отверстий остается задачей на более отдаленную перспективу. По данным инсайдеров, Apple все еще сталкивается с серьезными техническими ограничениями и не готова вывести такую технологию на рынок в ближайшее время.

Официальный анонс новых Айфонов ожидается в сентябре 2026. Последние слухи намекают на возможные изменения в графике запуска: стандартный iPhone 18 якобы выйдет на полгода позже, чем Pro-версии.

Как сообщалось ранее, складной iPhone станет частью линейки iPhone 18. Среди ключевых особенностей – гибкий дисплей без видимой складки, Touch ID вместо Face ID и ценник от 2300 долларов. Форм-фактор iPhone Ultra будет книжным, в духе Galaxy Z Fold, однако в более "квадратном" исполнении.

