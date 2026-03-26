РФ усовершенствовала свою баллистику, Украине нужно тысячи перехватчиков в год, - еврокомиссар

Российские ракеты теперь могут менять траекторию, поэтому меры противодействия стали менее эффективными, отметил Кубилюс.

Украине требуется около двух тысяч противоракетных ракет в год. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает Укринформ.

Он отметил, что в прошлом году Украина столкнулась с двумя тысячами ракетных ударов, и около 900 из этих ракет были баллистическими.

"Россиянам удалось улучшить характеристики своей баллистики, эти ракеты теперь могут менять траекторию, что означает, что меры противодействия стали менее эффективными, о чем нам рассказали сами украинцы", – сказал Кубилюс.

Еврокомиссар пояснил, что в связи с этим для перехвата каждой баллистической ракеты Украине может понадобиться более одного перехватчика.

"В связи с этим украинцам нужно около 2000 антибаллистических ракет в год", – заявил Кубилюс.

Он напомнил слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который подчеркнул, что Европе нужно на 400% увеличить производство средств противовоздушной обороны. И добавил, что эта оборона должна быть многослойной и включать, в частности, и дроны-перехватчики.

"Это большая задача, и промышленность реагирует и увеличивает производство", – заявил Кубилюс, добавив, что Европейский Союз серьезно относится к проблеме и нацелен получить результат в ближайшем будущем.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ситуации на Ближнем Востоке и помощи от Украины, отметил, что те оборонные системы, которых у Украины в избытке, мы готовы продавать нашим партнерам.

В то же время он подчеркнул, что Украина хочет, чтобы ближневосточные страны также дали нам возможность укрепляться. Глава государства отметил, что у них есть "некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит", поэтому "мы хотели бы об этом договориться".

Вас также могут заинтересовать новости: