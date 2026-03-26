Наслаждаться теплом будем недолго: синоптик предупредила о похолодании

Максимальная температура воздуха в пятницу составит +12…+18 градусов.

Уже в пятницу, 27 марта, в Украине завершится особенно теплый период и скоро начнется похолодание. Об этом в своем прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, максимальная температура воздуха в пятницу составит +12...+18 градусов, немного прохладнее будет в Харьковской, Сумской и Полтавской областях – +8...+11 градусов.

"Дожди пройдут местами в восточной части, на остальной территории Украины – без существенных осадков", – рассказала Диденко.

В Киеве в пятницу также маловероятны какие-либо серьезные осадки, говорит синоптик. Дневная температура в столице достигнет 15 градусов.

"В дальнейшем теплые очаги будут пытаться задержаться, однако похолодание все же не за горами", – предупредила она.

Как сообщал ранее УНИАН, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, дожди, мокрый снег и ветер накроют Украину уже к концу текущей недели. Он предупредил, что в четверг, 26 марта, в западных областях и на крайнем востоке ожидается дождливая и пасмурная погода. В пятницу на западе пройдут дожди, в Карпатах будут преобладать дожди с мокрым снегом. В субботу добавится сильный ветер. В последний день недели неустойчивая и дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит также прогнозировал, что весеннее тепло приостановится. В то же время он подчеркнул, что речь идет об обычной весенней погоде – понижении температуры в конце марта и начале апреля, аномалий пока не ожидается.

