Украинские учителя ознакомились с итальянским опытом инклюзивного образования

Учителям продемонстрировали новейшие методы воспитания молодежи.

В Риме прошел семинар для руководителей учебных заведений и учителей Украины, организованный ассоциацией Futura Nostra в сотрудничестве с итальянскими учреждениями и ОО "Громада. Освіта. Розвиток". В ходе мероприятия участники смогли обменяться опытом, в частности, изучить опыт Италии в области инклюзивного образования.

Работа семинара, проходившего под патронатом Посольства Украины в Италии, началась в Археологическом парке Колизей. В зале Рефетторио Санта-Мария-Нова под руководством Службы образования PArCo и при поддержке директора, архитектора Симоне Квиличи, участники обсуждали синергию между школой и музейными учреждениями.

Центральной темой сессии стала концепция "Специальные программы для особенных людей". Сотрудники Парка, в частности Сильвия Д’Оффици и Франческа Йоппи, представили обзор передовых практик совместного проектирования культурных программ. Особое внимание привлекла программа Salus per artem, которая демонстрирует, как доступ к объектам культуры может быть реальным терапевтическим инструментом – таким, который отныне можно выписывать как медицинский рецепт.

Археолог Франческа Беннардо, имеющая многолетний опыт работы с учениками украинской субботней школы "Родовид", наглядно продемонстрировала методику Ludendo docere ("Учить, играя"). Вспоминая совместные лаборатории с украинскими детьми, она подчеркнула важность личного вклада каждого ученика: как каждый листок в совместном проекте имеет свою форму, так и каждый ребенок является уникальной частью единого целого.

Второй этап семинара принимал лицей Vittoria Colonna. Важным акцентом стало участие председателя Комиссии по школьному образованию Рима Карлы Консуэло Фермарьелло, которая напомнила об историческом пути итальянской модели образования – единственной в мире без дифференцированных классов. "Эта преемственность позволила инклюзии стать фундаментальной матрицей для приема иностранцев и людей с миграционным прошлым, что чрезвычайно актуально для украинского контекста", – отметили организаторы.

Теоретический блок был представлен докладами ведущих экспертов:

Профессор Ракеле Миралья проанализировала конституционные основы инклюзии, где признание неотъемлемых прав личности сочетается с обязанностями солидарности сообщества.

Профессор Марина Джако подробно разобрала механику PEI (Индивидуального учебного плана). Главное изменение парадигмы заключается в том, что "поддержка" больше не касается только конкретного ребенка – она направлена на весь класс. Ответственность за результат теперь является полностью коллективной (GLO – Оперативная рабочая группа), а сам PEI является динамичным инструментом: в случае неудачи группа совместно ищет новые стратегии преодоления трудностей.

Особое место в дискуссии занял доклад доктора Симоны Ди Маттео, директора учебного заведения "Guicciardini". Она поделилась опытом функционирования субботней школы двуязычных общин – украинской школы "Родовид", которая действует при ее заведении.

Доктор Ди Маттео подчеркнула, что цель современной школы – воспитание сосуществования различий через укрепление "мягких навыков" (soft skills), таких как движение и театр. Особенно трогательным моментом стала история ученика со сложной невербальной инвалидностью, который смог получить диплом благодаря использованию альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК).

В завершение семинара профессор Марилена Банфи рассмотрела категорию BES (особые образовательные потребности) и принципы Международной классификации функционирования (МКФ), что вызвало оживленную сессию вопросов от украинских директоров и учителей.

