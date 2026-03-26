К этим знакам Зодиака деньги польются рекой в ближайшие дни: кто они

Составлен финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2026 года. Три знака Зодиака окажутся в центре финансового потока. Это удачное время для увеличения доходов и укрепления материального благополучия, однако важно сохранять внимательность и не допускать необдуманных трат, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

30 марта Венера входит в Телец, влияя на ваши финансовые привычки и подход к расходам. Этот транзит напоминает о необходимости практичности и долгосрочного планирования. Венера в Тельце ценит стабильность больше, чем мгновенное удовлетворение, что гармонично сочетается с энергией полнолуния в Весах 1 апреля.

На этой неделе эти знаки Зодиака смогут найти баланс между тратой средств и разумным управлением финансами, одновременно продвигаясь к своим долгосрочным целям.

Овен

С приходом Венеры в Телец начинается новая финансовая эпоха. Овен, это подходящее время для привлечения дополнительного дохода и концентрации на своих финансовых планах. Транзит открывает новые возможности и помогает понять, что для вас действительно ценно. Примените уроки, которые вы усвоили с 2018 года, и принимайте решения, закладывающие основу для будущего успеха.

Особенно важно, что Венера совпадает с последними неделями пребывания Урана в Тельце. Уран с 2018 года трансформирует ваш способ заработка и понимание финансового успеха. Венера останется в Тельце до 24 апреля, а Уран вступит в Близнецы 25 апреля, создавая особую связь этих планет. В ближайшие недели возможны неожиданные перемены или шансы, открывающие путь к финансовой независимости и стабильности.

Дева

Дева, на этой неделе важно сохранять умеренность. Полнолуние в Весах 1 апреля отражает ваше отношение к деньгам и подсказывает, чего вы заслуживаете. Полнолуние помогает завершить важные темы и внести необходимые корректировки, а знак Весов напоминает о балансе в жизни.

Энергия этого периода призывает открываться выгодным партнёрствам и сотрудничеству. Кроме того, ваше чувство стиля и эстетики усиливается – это касается как личного имиджа, так и работы. В этот лунный период вы сможете гармонично сочетать развитие своих талантов с практичным подходом к финансам.

Близнецы

Близнецы, результаты ваших усилий начинают проявляться на этой неделе. 3 апреля Меркурий в Рыбах образует тригон с Юпитером в Раке, принося финансовое вознаграждение за труд и достижения в карьере. Меркурий остаётся в Рыбах до 14 апреля, а значит, впереди вас ждут похвала, повышение зарплаты, новые предложения и возможность увидеть плоды своих стараний.

Этот транзит Меркурия с Юпитером открывает один из самых успешных финансовых периодов. Ваши доходы и уровень жизни растут, и сейчас лучшее время использовать полученные бонусы для инвестиций в себя и создание жизни, о которой вы мечтали.

