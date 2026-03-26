Назван лучший бренд смарт-телевизоров по степени удовлетворенности пользователей

Исследование показало, что в целом покупатели остаются довольны большинством современных Smart TV независимо от бренда.

Выбор нового смарт-телевизора в 2026 году стал одновременно проще и сложнее: проще – потому что почти все крупные бренды предлагают качественные устройства, и сложнее – из-за минимальных различий между ними.

Согласно свежему исследованию Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI), лидером по степени удовлетворенности пользователей стала компания Samsung. Южкокорейский бренд получил 83 балла и занял первое место в рейтинге, хотя его преимущество оказалось совсем небольшим, сообщает SlashGear.

Практически вплотную к лидеру приблизились Hisense и Vizio, набравшие по 82 балла. Следом идут LG и TCL с результатом 81 балл. Даже Sony, оказавшаяся в конце списка, получила 80 баллов, что говорит о крайне высокой конкуренции на рынке Smart TV.

Исследование показывает, что пользователи довольны современными телевизорами независимо от бренда. Чаще всего покупатели отмечают высокое качество изображения, надежность устройств и удобство настройки. Еще один немаловажный фактор – простота использования пультов.

В то же время наименьшее удовлетворение вызывают обслуживание и поддержка – особенно скорость ремонта и работа сервисных центров.

Что делает Samsung фаворитом

Эксперты отмечают, что успех Samsung объясняется удачным балансом характеристик. Компания предлагает широкий выбор моделей, качественные дисплеи и современные функции, включая игровые режимы и расширенные возможности многозадачности.

Это делает корейский бренд одним из самых универсальных вариантов для большинства покупателей.

В итоге рынок Smart TV в 2026 году практически сравнялся по качеству предложений. Разница между производителями минимальна, однако Samsung все же удерживает первое место по степени удовлетворенности клиентов, пусть и с очень небольшим отрывом.

По словам аналитиков, сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память в ближайшее время производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

