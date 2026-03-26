Подозреваемого в присвоении донатов Гусакова отправили под ночной домашний арест

Адвокат Гусакова заявила о "значительном ухудшении" его здоровья.

Подозреваемому в присвоении пожертвований на лечение СМА Назарию Гусакову избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Соответствующее решение сегодня принял Печерский районный суд Киева, сообщает Hromadske.

Гусаков и его защитница участвовали в заседании по видеосвязи.

Прокурор ходатайствовал перед судом об отправке Гусакова под круглосуточный домашний арест по месту жительства во Львове, поскольку он может беспрепятственно пересекать границу Украины из-за инвалидности, а также из-за риска уничтожения доказательств.

Сторона защиты просила суд не применять круглосуточный домашний арест, а заменить его на ночной. По словам адвоката, Гусаков дважды в день нуждается в вентиляции легких и должен гулять на свежем воздухе.

"Его здоровье существенно ухудшилось. Он в туалет сам сходить не может. Его нужно отнести туда. Он не может прибывать в суд. Все, что может, это выходить на видеосвязь. Он не создает никаких препятствий следствию и дает показания", – сказала адвокат.

Сам Гусаков согласился с утверждениями стороны защиты.

Прокурор отметил, что в ходатайстве о круглосуточном домашнем аресте сторона обвинения действительно не учитывала потребности в вентиляции легких.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора частично и отправил подозреваемого под домашний арест с 22:00 до 06:00. Гусаков сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи. Он также должен сдать загранпаспорт.

В чем обвиняют Назария Гусакова

В июне 2025 года разразился скандал вокруг сбора средств львовянином с СМА Назарием Гусаковым на свое лечение. Мужчину обвинили в нецелевом использовании денег после того, как он отказался предоставить отчет о том, куда пошли средства. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что мужчина получает лекарства за счет городского бюджета.

Когда дело получило огласку, Гусаков находился в Италии. Правоохранители начали расследование случаев мошенничества со стороны львовянина. По данным следствия, собранные средства могли использоваться не по назначению, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды. Сумма нанесенного ущерба составляет 2 миллиона гривен. От его действий пострадали 96 человек.

Гусакову объявили подозрение в мошенничестве (ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УКУ).

25 марта стало известно, что он вернулся в Украину.

