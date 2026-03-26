Все дела трех знаков Зодиака резко пойдут вверх в ближайшие недели

В списке есть представители знака Рыбы.

Гороскоп на апрель 2026 года показывает, что жизнь трёх знаков Зодиака заметно преобразится. Несколько планетарных транзитов подчеркивают позитивные изменения, особенно во время мощного стеллиума в Овне, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Апрель начинается с полнолуния в Весах, которое акцентирует внимание на отношениях. 9 апреля Марс входит в Овен, стимулируя перемены и побуждая стремиться к светлому будущему. 15 апреля Меркурий присоединяется к Овну, формируя стеллиум из пяти планет: Сатурн, Солнце, Нептун, Меркурий и Марс. Новолуние 17 апреля открывает новую главу, наполненную ясностью и возможностями.

Каждый знак Зодиака в разные периоды года ощущает поддержку планет, но к концу апреля три из них особенно ощутят улучшения в жизни.

Рыбы

Ретроградный Меркурий с 2 по 20 марта немного задержал развитие событий в вашей жизни, Рыбы. После теневого периода ретрограда, который закончится 6 апреля, ситуация значительно улучшится.

Вы почувствуете ясность и уверенность, которой не хватало последние шесть недель. Марс с марта действует в вашем знаке, открывая новый цикл, но иногда его энергия может давить. 9 апреля Марс покидает ваш знак и переходит в Овен, 2-й дом финансов, снимая часть напряжения.

В апреле Марс соединяется с Солнцем, Меркурием и Сатурном, открывая возможности для погашения долгов, улучшения финансового положения и продвижения к материальному благополучию. К концу апреля Солнце войдёт в Телец, ваш третий дом общения, принося стабильность и сосредоточенность. Вы сможете увидеть ощутимые результаты своих идей.

Дева

Сатурн и Нептун в вашем седьмом доме партнёрства создавали противоречивые ситуации в конце 2025 года и начале 2026-го. Возможно, это привело к разрыву отношений, особенно учитывая ретроградный Меркурий в марте.

В апреле Венера в Тельце пройдёт через ваш девятый дом, открывая новые возможности, перспективы, поездки и образование. Солнце, Марс и Сатурн в вашем восьмом доме (Овен) на протяжении большей части месяца помогут разобраться с долгами и понять, как ваши отношения влияют на вас.

20 апреля Солнце войдёт в Телец и соединится с Венерой в девятом доме, обеспечив стабильность и гармонию. К концу месяца вы ощутите ментальное и эмоциональное равновесие.

Телец

Телец, к концу апреля ваша жизнь изменится к лучшему, ведь вы обретёте смелость действовать самостоятельно. Уран в Тельце несколько лет приносил перемены, но к концу апреля он покинет ваш знак и перейдёт в Близнецы, ваш второй дом самооценки. Любые изменения будут восприниматься легче, что укрепит уверенность и принесёт ощущение личной силы.

Венера транзитирует через ваш знак большую часть апреля, улучшая социальную жизнь, подчеркивая вашу привлекательность и уверенность. 20 апреля, когда Солнце войдёт в ваш знак, конец месяца станет временем обновления и раскрытия внутреннего потенциала. Вы будете готовы к новым достижениям и успеху.

