Хотела больше лайков: блогера арестовали за инсценировку собственного похищения

Монники Фрага, которая утверждала, что она и ее муж Лукас Фрага подверглись нападению трех вооруженных мужчин возле своего дома, арестована по подозрению в попытке инсценировать собственное похищение, чтобы привлечь внимание в интернете и увеличить количество подписчиков, сообщает британский таблоид The Mirror.

Говорится, что в апреле прошлого года 27-летняя Фрага сообщила своим более чем 48 тысячам подписчиков, что нападавшие угрожали ей и Лукасу, требовали выкуп, избили мужа и забрали их вещи. По ее словам, их якобы силой отвели в лесную местность, удерживали несколько часов и отпустили только после передачи денег.

Однако полиция теперь считает, что похищение было инсценировано для получения освещения в СМИ. Детектив Клей Андерсон рассказал местным СМИ:

"В ходе расследования появились признаки того, что якобы похищение ради выкупа было на самом деле сговором между потерпевшей и одним из "участников"".

В операции под названием "Дымовая завеса лайков" участвовали 30 полицейских. По данным следствия, кроме Фраги, в инсценированном похищении участвовали еще три человека. Детектив отметил:

"Расследование показывает, что она не только знала об этом заранее, но и договаривалась обо всем и поддерживала контакт с одним из участников после происшествия".

В странном повороте событий, ее муж Лукас - который тоже был похищен, избит и ограблен - якобы ничего не знал о плане.

"Он постоянно утверждал, что действительно считал это настоящим похищением", - добавил Андерсон.

Адвокаты Фраги попросили отпустить ее под домашний арест, ссылаясь на то, что у нее есть маленькие дети. Она, в свою очередь, продолжает настаивать, что ее действительно похитили.

Ожидается, что ей будут предъявлены обвинения в вымогательстве, препятствовании правосудию и трате времени полиции. В своем видео Фрага рассказывала:

"Я провела часы в лесу. Не знала, вернусь ли. Там была река, и я все время думала, что они убьют меня и выбросят сюда, и я больше никого не увижу. Единственное, о чем я думала, - это мои дети. Они избили Лукаса. Их интересовали какие-то золотые цепочки, о которых я писала. А я сказала: "Эти золотые цепочки не мои".

Подобные инциденты

Как писал УНИАН, некоторые люди ради привлечения внимания к своей персоне в социальных сетях порой совершают странные поступки. Например, парень из Мариуполя ради лайков в TikTok бросал топор с балкона. В полицию обратились именно возмущенные пользователи, увидевшие ролик.

Некоторые ходят по улицам голыми, издеваются над животными или публикуют ролики, в которых выставляют себя полными дураками. Интересно, что соцсеть X (бывший Twitter) начала внедрять функцию "приватных лайков" для всех пользователей. Нововведение подтвердил Илон Маск, заявив, что вкладка "Нравится" в профилях пользователей исчезнет.

Говорилось, что таким образом компания хочет защитить общественный имидж пользователей, чтобы им "не было стыдно".

