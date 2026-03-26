Угроза безопасности всего континента: FT выяснила, какая скрытая угроза нависла над ЧАЭС

По подсчетам ЕБРР, устранение этой угрозы обойдётся как минимум в 500 миллионов евро.

После прошлогодней атаки российских дронов в Новом безопасном конфайнменте (НБК) Чернобыльской атомной электростанции образовалась дыра, угрожающая безопасности всего континента. Как сообщает Financial Times, Украина провела аварийный ремонт, накрыв самое большое отверстие защитным экраном, однако это не устраняет угрозу.

"Это не украинская проблема. Это континентальная угроза, которую игнорируют", – комментирует главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук.

По словам украинских чиновников, прошлогодний удар дрона не привел к утечке радиации в атмосферу. Но повреждения внешней обшивки НБК и отверстия, просверленные спасателями для тушения пожара, поставили под угрозу работу вентиляционной системы. Она необходима для поддержания уровня влажности ниже 40% и ограничения коррозии металла, из которого изготовлена защитная арка.

Видео дня

Без ремонта вентиляционной системы коррозия начнется уже к концу этого десятилетия, сказал Бальтазар Линдауэр, руководитель отдела ядерной безопасности ЕБРР.

Эксперты говорят, что НБК утратил способность удерживать радиоактивные вещества и обеспечивать контролируемую среду для демонтажа опасного "саркофага", находящегося под НБК.

"Без герметичной оболочки вся система выйдет из строя… Мы больше не можем поддерживать влажность в необходимых пределах", – отмечает директор ЧАЭС Сергей Тараканов.

Опасные последствия

В начале октября руководство Чернобыля накрыло главный проем НБК защитным экраном. Но чиновники признают, что металлический лист лишь предотвращает попадание воды, но не устраняет главную угрозу.

Второй этап, по словам Тараканова, будет представлять собой промежуточный ремонт стоимостью от 5 до 10 миллионов евро, которые Украина привлекает от доноров. Значительная часть этой работы – герметизация всех небольших отверстий и восстановление части мембраны – должна быть выполнена уже в этом году.

Третий этап будет направлен на полное восстановление функций НБК, которое Тараканов называет "чрезвычайно сложной задачей".

"Учитывая интенсивные радиационные поля непосредственно над разрушенным реактором, это создает серьезный технический вызов", – говорит директор ЧАЭС.

Более того, ситуацию осложняет продолжение войны. Как отмечает директор станции, над Зоной отчуждения регулярно пролетают вражеские ракеты и дроны, что увеличивает вероятность повторных инцидентов.

"Падение ракеты или тяжелого беспилотника вблизи арки создает сейсмический удар. Ни один инженер на земле не может гарантировать, что укрытие не обрушится от такого толчка", – говорит Тараканов.

По его словам, на ЧАЭС также находится крупнейшее в мире хранилище отработанного топлива и огромные объемы жидких радиоактивных отходов.

"Удар по любому из этих объектов – преднамеренный или случайный – может спровоцировать ядерную катастрофу глобального масштаба", – добавляет он.

Финансовые вызовы

По данным ЕБРР, на Счете международного сотрудничества для Чернобыля находится более 70 миллионов евро. Но Арвид Тюркнер, управляющий директор банка в Украине и Молдове, оценивает стоимость проекта в "более 500 миллионов евро".

Хотя арка предотвращает выброс загрязненной пыли в окружающую среду, она не блокирует гамма-излучение, которое угрожает любому, кто будет проводить работы над ней.

На вершине арки вы получите максимальную дозу [20 миллизивертов в год] за 11 часов, – говорит Эванс. – Это усложняет процесс и увеличивает стоимость.

Представители ЕБРР называют международную поддержку Чернобыля "крупнейшим в истории глобальным сотрудничеством в области ядерной безопасности", но говорят, что после удара российского дрона над ней нависла "фундаментальная угроза". Впрочем, международные партнеры выражают надежду, что им удастся найти необходимое финансирование.

Россия намеренно атаковала ЧАЭС – главные новости

В феврале 2025 года Россия нанесла преднамеренный удар по новому конфайнменту ЧАЭС. В результате атаки возник пожар.

Как объяснял УНИАН ведущий эксперт по радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте, после поражения конструкция начала тлеть, что привело к нарушению герметичности конфайнмента.

Заместитель технического директора по инфраструктуре ЧАЭС Сергей Кондратенко прогнозировал, что восстановление защитной арки продлится до конца 2026 года.

