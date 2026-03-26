'Я не верю, что РФ хочет мира': Стубб высказался о переговорах по поводу войны в Украине

По словам президента Финляндии, необходимо усилить давление на РФ, если переговоры не возобновятся.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что переговоры о прекращении войны в Украине, которые проходят при посредничестве США, зашли в тупик. Об этом он сказал в интервью норвежской газете VG.

По его словам, он объясняет это двумя возможными факторами.

"Это может быть связано с войной в Иране, которая отвлекает значительное внимание от войны в Украине. Но также возможно прекращение переговоров из-за того, что они дошли до конца переговорного пути и не могут двигаться дальше", - подчеркнул Стубб.

Президент Финляндии считает, что американские переговорщики сделали все, что могли, поэтому сейчас процесс зависит от одного вопроса: Донецкой области и других оккупированных территорий Украины.

"Но главная проблема здесь в том, что я не верю, что Россия стремится к миру", - добавил Стубб.

Он отметил, что если новых переговоров не будет, то важнейшей задачей на будущее станет усиление давления на РФ.

"Но, к сожалению, учитывая войну в Иране и решение американцев ослабить санкции в отношении продажи российской нефти, ситуация развивается не так, как мы хотели бы", - сказал политик.

Стубб считает, что Европа взяла на себя большую ответственность и играет более заметную роль в дальнейшем развитии событий в Украине.

"У нас, по крайней мере, есть с чего начать, хотя я не знаю, что будет дальше. Мы хорошо понимаем переговорную тактику россиян, и я считаю, что украинцы доверяют европейским странам, которые стремятся оказать им максимальную поддержку. Европа сейчас в лучшем положении, чем всего год назад. Мы оказываем Украине практически всю экономическую и военную поддержку. Мы дали Украине возможность производить больше военного снаряжения для собственных нужд. А год назад переговоров не было вообще. Но как это будет дальше, я сейчас не знаю", - подытожил финский лидер.

Ранее специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине. Он назвал переговоры "конструктивными" и рассказал, на каких основных вопросах они были сосредоточены.

"Эти конструктивные переговоры стали продолжением вчерашних достижений и были сосредоточены на ключевых вопросах создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе", - подчеркнул политик.

В то же время президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах в США. По его словам, понятно, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну.

"Но и эту войну России против Украины нужно завершать. Это воспринимается одинаково всеми в мире, я очень благодарен американскому обществу за четкую поддержку нормального, достойного мира для Украины", - сказал глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: