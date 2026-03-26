Пентагон готовится к 'последнему удару' по Ирану, – Axios

Администрация Дональда Трампа может пойти на резкую эскалацию, если переговоры провалятся, пишет издание.

В Министерстве обороны США разрабатывают несколько вариантов так называемого "последнего удара" по Ирану, которые включают как масштабную бомбардировочную кампанию, так и возможное применение наземных войск, пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным собеседников, цель – либо заставить Тегеран пойти на уступки в переговорах, либо завершить войну демонстрацией силы.

Среди рассматриваемых сценариев:

захват или блокирование нефтяного острова Харг;

операция на острове Ларак, контролирующем Ормузский пролив;

взятие под контроль острова Абу-Муса (на который также претендуют ОАЭ);

блокирование судов, экспортирующих иранскую нефть.

Отдельно рассматриваются варианты глубоких наземных операций для контроля ядерных материалов или же массированные авиаудары по соответствующим объектам.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предупредила Тегеран о возможных последствиях:

"Президент не блефует и готов развязать ад… Любое насилие будет связано с отказом иранского режима заключить соглашение".

Сам Дональд Трамп пока не принял окончательного решения, но, по словам источников, готов к эскалации.

Войска уже перебрасываются

На фоне напряженности США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. В регион прибывают новые эскадрильи истребителей, развертываются тысячи военных, направляются подразделения морской пехоты. Кроме того, готовится к развертыванию элитная 82-я воздушно-десантная дивизия.

В Иране заявляют, что не доверяют переговорам и подозревают подготовку атаки. Спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил:

"Все передвижения противника находятся под наблюдением… если они предпримут какие-либо действия, жизненно важная инфраструктура этой страны станет мишенью непрерывных атак".

Переговоры под угрозой срыва

Несмотря на эскалацию, посредники – в частности Пакистан, Египет и Турция – пытаются организовать переговоры между сторонами. Однако ключевая проблема – недоверие.

"Командиры КВИР очень скептически настроены… Но посредники не сдаются", – отметил источник.

Напомним, ранее Трамп заявил, что риск Ирана, который был на пороге получения ядерного оружия, был важнее возможного обвала рынков и скачка цен на нефть.

В то же время СМИ сообщили, что Россия близка к завершению поэтапных поставок беспилотников, а также медикаментов и продуктов питания в Иран.

По данным источников, знакомых с разведданными, высокопоставленные чиновники Москвы и Тегерана начали закрытые переговоры о поставках дронов сразу после ударов США и Израиля по иранской столице. Логистика поставок стартовала в начале марта и должна завершиться до конца месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: