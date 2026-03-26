Пытались прорвать оборону: на Покровском направлении остановлено широкое наступление РФ

Во время отражения двух атак украинские защитники уничтожили около пятидесяти оккупантов.

Силы обороны Украины остановили широкое наступление россиян в Покровской агломерации.

Как сообщает пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, враг проявил активность сразу на нескольких направлениях в полосе обороны указанного подразделения ВСУ. Таким образом, россияне пытались прорвать оборону благодаря мобильности и применению техники. По словам украинских военных, на подступах к Гришино противник пошел в штурм на мототехнике, пытаясь быстро проникнуть в населенный пункт.

"Атаку отбили подразделения 155-й отдельной механизированной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады. Враг понес потери. Украинские военные остановили его на подступах к Гришино. Одновременно в районе Мирнограда оккупанты действовали на автотранспорте, пытаясь развить наступление и прорваться в Родинское. Угрозу ликвидировали 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ и 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов", – говорится в сообщении.

В частности, по оккупантам нанесли удары бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина", сообщает пресс-служба.

Всего во время отражения двух атак украинские защитники уничтожили около 50 оккупантов, более 10 мотоциклов и 2 единицы автотранспорта противника.

Активизация применения дронов россиянами

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска существенно активизировали применение беспилотников на южном направлении, почти удвоив их количество. Ежедневное количество использованных БПЛА продолжает расти, в частности это баражирующие боеприпасы типа "Молния-2" и "Ланцет". По словам спикера, если еще несколько недель назад фиксировалось около 300 запусков, то сейчас этот показатель достиг уже примерно 550. Волошин сказал, что такое увеличение свидетельствует о намерении противника расширить kill zone – зону поражения, увеличить дальность атак и активнее наносить удары по логистическим маршрутам ВСУ.

