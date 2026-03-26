Войны в Украине и Иране сливаются в один глобальный конфликт, – The Telegraph

До начала Третьей мировой войны остался всего один шаг – нападение Китая на Тайвань.

Российская агрессия против Украины и военная операция США против Ирана постепенно превращаются в одну большую войну, где по обе стороны воюют коалиции государств. Об этом пишет британская The Telegraph.

Автор публикации приводит ряд фактов о том, как во время ударов по гражданским и военным объектам на Ближнем Востоке Иран использовал опыт и наработки россиян в Украине – от модифицированных версий "Шахедов" с компонентами, на которых были надписи кириллицей, до использования российской тактики массированных ударов и российских разведданных.

В дополнение к этому экономические последствия войны на Ближнем Востоке и расход боеприпасов в этом конфликте напрямую сказываются на Украине и ее обороноспособности, а также на способности РФ финансировать свою войну.

"С точки зрения Вашингтона – по крайней мере, по мнению администрации Трампа – это отдельные конфликты, требующие разных подходов: Иран должен быть унижен на поле боя, а Россия – умиротворена за столом переговоров. С точки зрения Москвы и Пекина, все наоборот. Украина и Иран – это просто разные фронты в одной борьбе – попытка Запада сохранить мировое господство и заблокировать рост государств-конкурентов", – пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, в Европе многие считают, что желание Трампа нанести поражение Ирану на самом деле укрепляет Россию, увеличивая шансы Путина на победу в Украине.

В то время как президент США отказывается признавать связь между Москвой и Тегераном, на самом деле в мире уже сформировался неформальный союз авторитарных государств – Китая, России, Ирана и Северной Кореи. И произошло это именно во время войны в Украине, когда Россия потерпела неудачу в своем блицкриге и обратилась за помощью к другим диктатурам.

"Вашингтон – к разочарованию Европы – в основном относился к каждой стране изолированно: к Ирану – как к государству-изгою, которое следует наказать, к Северной Корее – как к тому, которое следует игнорировать, к Китаю – как к стратегическому сопернику, а к России – как к потенциальному партнеру. Такой разрозненный подход, утверждают европейские чиновники, ослабляет единство Запада, одновременно укрепляя его противников", – пишет The Telegraph.

Как отмечает автор публикации, видя раскол в западном лагере и чрезмерную напряженность США, застрявших в войне с Ираном, руководители Китая могут сделать вывод, что открывается идеальное окно возможностей для реализации китайских претензий на Тайвань.

Как писал УНИАН, Пентагон рассматривает возможность перенаправления части вооружений, предназначенных для Украины, на Ближний Восток из-за истощения запасов боеприпасов в войне против Ирана. Окончательного решения еще нет, но такой шаг может повлиять на будущие поставки Украине, в частности ракет ПВО, хотя часть помощи уже находится в пути.

Также мы рассказывали, что США разрабатывают несколько сценариев "последнего удара" по Ирану – от масштабных авиаударов до возможных наземных операций, чтобы заставить Тегеран пойти на уступки или завершить войну демонстрацией силы. Среди вариантов – контроль стратегических островов и нефтяных маршрутов, блокировка экспорта и удары по ядерной инфраструктуре.

