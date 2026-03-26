Полезны ли мясные палочки и вяленое мясо: диетологи объяснили все нюансы

Мясные палочки и вяленое мясо – популярные закуски, которые ценятся за высокое содержание белка и удобство.

Издание Health выяснило у диетологов, полезна ли эта закуска.

Что входит в состав мясных палочек и вяленого мяса

Как следует из названия, основным ингредиентом мясных палочек и вяленого мяса является мясо. Обычно это говядина или свинина, хотя в некоторых сортах используется мясо индейки, курицы или даже бизона и лосося. Они также обычно содержат небольшое количество приправ и консервантов, а в зависимости от вкуса могут включать подсластитель.

Видео дня

Польза мясных палочек и вяленого мяса

Вяленое мясо и мясные палочки содержат много белка, при этом они относительно низкокалорийны, говорит диетолог Морган Уокер.

Как правило, они содержат около 8–12 граммов белка и 70–120 калорий на порцию, в зависимости от бренда, говорит Уокер. Мясные закуски также являются хорошими источниками железа, калия, витамина B12 и цинка.

"Эти продукты удобны, долго хранятся и их легко брать с собой, что делает их удобным выбором, когда нет возможности хранить продукты в холодильнике, в отличие от многих других богатых белком закусок, таких как творог, сырные палочки или греческий йогурт", – рассказала Уокер.

Вред мясных палочек и вяленного мяса

"Мясные палочки и вяленое мясо считаются переработанными мясными продуктами, поскольку они консервируются с помощью таких методов, как вяление, сушка или добавление соли", – объяснила диетолог Ханна Андерсон.

Как и другие продукты переработки, вяленое мясо и мясные палочки могут содержать добавленный сахар, большое количество натрия и другие добавки, отметил Уокер.

Все больше исследований выявляют риски для здоровья, связанные с ультрапереработанными продуктами, и, в частности, переработанное мясо связывают с более высоким риском развития определенных видов рака, деменции, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Фактически, употребление около 50 граммов переработанного мяса в день может увеличить риск развития колоректального рака, в частности, на 18%.

Тем не менее, Андерсон подчеркнула, что не все виды переработанного мяса несут одинаковый вред.

"В то время как бекон и многие мясные деликатесы часто подвергаются интенсивной переработке и содержат канцерогенные консерванты, такие как нитраты или нитриты, многие высококачественные мясные палочки и вяленое мясо подвергаются минимальной переработке и изготавливаются из простых ингредиентов", – сказала она.

