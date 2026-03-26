Венгрия может выйти из ЕС в случае победы Орбана на выборах, - Петер Мадьяр

Венгерский оппозиционный политик и лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Венгрия может выйти из Европейского Союза в случае победы партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" на предстоящих выборах. Соответствующее предупреждение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Мадьяр отметил, что "Фидес" уже предложила создать коалицию другой правой партии "Наша Родина". И это может привести к тому, что Будапешт выйдет из ЕС. В то же время Мадьяр подчеркнул, что такое предложение от Орбана фактически свидетельствует о том, что "Фидес" не способна выиграть выборы в одиночку.

"Вчера руководство партии "Фидес" уже сделало открытое предложение о создании коалиции с партией "Наша Родина". Такая коалиция будет означать выход Венгрии из Европейского Союза. Ставки на парламентских выборах 12 апреля чрезвычайно высоки. Это также будет референдум о том, останется ли наша страна членом Европейского Союза, или "Фидеш" и "Наша Родина" окончательно превратят Венгрию в марионеточное государство России. 18 дней. Сейчас у нас нет права на ошибку!", – заявил Мадьяр.

Видео дня

Выборы в Венгрии – важные новости

Напомним, что на фоне выборов действующая власть в Венгрии активизировала критику в адрес Украины. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно обвинял Украину в якобы попытке вмешаться в голосование. Также премьер Венгрии заявлял, что Киев совместно с Брюсселем пытается лишить его власти.

Между тем Politico предупреждает, что Орбан и его оппонент Петер Мадьяр могут не принять результаты голосования. В частности, издание отмечает, что действующий премьер может прибегнуть к провокациям, в том числе с введением чрезвычайного положения в стране, в случае поражения на выборах.

