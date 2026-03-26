Российские военные блогеры начали открыто критиковать командование: в ISW назвали причины

Путин требует от своей армии оказывать постоянное давление на фронте.

В России начала распространяться критика в адрес военного командования из-за войны в Украине.

На это обращают внимание аналитики из Института изучения войны, ссылаясь на одного из известных военных блогеров РФ. Он, в частности, призвал к серьезному наращиванию сил и реформам оборонной промышленности, заявив, что РФ не способна имеющимися действиями добиться победы в Украине.

В частности, он заявил, что российские войска пытаются продвигаться небольшими группами в условиях доминирования украинских беспилотников на поле боя. И, по его словам, РФ не способна победить Украину в ближайшее время без фундаментальных изменений в структуре российских войск и отказа от действующей тактики.

Он также заявил, что РФ понадобится около 100 лет, чтобы захватить остальную часть Украины. Аналитики из ISW дают схожую оценку, отмечая, что при сохранении темпов наступления России понадобится 83 года для реализации этой цели.

"Заявления милитариблогера могут быть последней попыткой критиковать Кремль и российское военное командование, прежде чем Кремль введет ожидаемый запрет Telegram в будущем и переведет милитариблогеров на государственные платформы", – отмечают аналитики.

В то же время эксперты из ISW считают, что действующее требование Путина о постоянном наступлении РФ несовместимо с возможными реформами, которые помогли бы Москве победить Украину.

По мнению аналитиков, причиной таких жалоб военблогеров может быть, в частности, наступление Сил обороны на юге Украины, а также в районе Купянска. В частности, блогер открыто раскритиковал неоднократную ложь РФ о полном захвате города в Харьковской области.

Кроме того, недовольство может быть связано с тем, что РФ фактически не удалось должным образом подготовиться к новому наступлению. ISW отмечает, что оно фактически началось 19 марта. Однако до этого РФ не удалось организовать штурм Лимана, без захвата которого РФ не сможет достичь тактических успехов во время весеннего наступления на города-крепости Славянск и Краматорск.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ перегруппировывает силы под Гуляйполем. Также он отметил, что враг в этом районе проводит ежедневно около 20 штурмов.

Между тем, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что РФ существенно увеличила использование БПЛА в этом районе. По его словам, это свидетельствует о намерении противника расширить так называемую kill zone.

Издание The New York Times отмечало, что РФ пытается перехватить инициативу на фронте на фоне успешных действий Сил обороны. По мнению аналитиков издания, Москва сможет это сделать, когда начнет свое масштабное наступление, запланированное на весну-лето этого года.

