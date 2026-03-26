'Токсичный удар': ученые опасаются, что война толкает Черное море к точке невозврата

Только за первый год российского вторжения было зарегистрировано более 120 мертвых дельфинов.

Из-за российской агрессии состояние Черного моря и его обитателей вызывает большие опасения у профильных специалистов, однако сейчас у ученых нет возможности установить точные объемы ущерба. Как пишет The Guardian, научное судно "Борис Александров" не может выйти из гавани Одессы. Оно повреждено дронами РФ, которые уже 4 года наносят удары по портовому городу.

"Мы можем только ждать", – говорит Ярослав Слобидник, директор Института окружающей среды, базирующегося в Словакии. В то же время, по его словам, биоразнообразие моря полностью изменилось: ряд видов, по-видимому, исчез безвозвратно. Однако для подтверждения этого необходима информация, которую в условиях войны собрать невозможно.

Отмечается, что до вторжения РФ в Украину в Черном море обитали три вида дельфинов. Однако с начала конфликта на украинском побережье протяженностью 2782 км регулярно находят тела погибших дельфинов, предположительно отравленных. Часть из них удается зафиксировать. Так, в первый год полномасштабной войны было зарегистрировано около 125 мертвых дельфинов, а в прошлом году ученые задокументировали еще 49 случаев.

Помимо разливов нефти и применения боеприпасов, серьезную угрозу для китообразных представляют сонары. По словам специалистов, они вызывают дезориентацию животных, приводя к выбрасыванию дельфинов на берег и, соответственно, гибели. Использование сонаров надводными кораблями и подводными лодками, по-видимому, особенно интенсивно в районе Керченского моста и на подконтрольных России территориях.

Однако полноценно отслеживать состояние этих млекопитающих, которые являются ключевым индикатором здоровья Черного моря, – или же выяснять причины их гибели, – сейчас очень сложно. В частности, сократилось количество специалистов, способных вести наблюдения. Дополнительным препятствием остается фактически недоступная для исследований территория Крыма, которая сейчас оккупирована РФ.

"Дельфины – это своего рода стражи морской экосистемы, поскольку они находятся на вершине пищевой цепи", – говорит Слободник. По его словам, ужасные последствия "тысяч и тысяч" бомб, разливов нефти и затонувших судов можно только предполагать:

"Единственное, что можно сказать: Черное море находится на переломном моменте – а, возможно, уже его прошло – из-за этой войны".

Каховская плотина

Прошло почти три года с момента разрушения плотины Каховской ГЭС, напомнило издание. Это привело к гибели десятков людей и затоплению территорий площадью около 600 кв. км. Вместе с тем в Черное море по Днепру попали значительные объемы загрязняющих веществ, тяжелых металлов, а в донных отложениях дельты осели токсичные отходы и разлагающиеся туши животных. По словам Слободника, это стало "токсическим ударом" для Черного моря.

До российского вторжения в феврале 2022 года Украина двигалась к достижению экологических стандартов ЕС в своих водах, отметили журналисты. В 2020 году даже было объявлено, что Черное море "снова ожило" после долгих лет загрязнения промышленными отходами и сельскохозяйственными пестицидами. Значительные средства были вложены в повышение чистоты воды и, как следствие, восстановление биоразнообразия до европейских стандартов.

"Это уникальная экосистема. Я почти всю жизнь наблюдал, как в Черное море возвращается жизнь, как снижается уровень загрязнения, как улучшается состояние Дуная, а вместе с ним и моря. Это мое море. И теперь – война", – говорит Слободник.

По его словам, экология региона претерпела серьезные и разрушительные изменения. В частности, как подтверждают и спутниковые снимки, распространяются инвазивные виды растений.

Множество аварий в районе острова Змеиный

Спутниковые снимки, говорится в статье, также показывают десятки российских судов, стоящих на якоре у восточного побережья и у Крымского полуострова, которые находятся под контролем РФ.

Морской ученый Виктор Коморин из Украинского научного центра экологии моря говорит: "Мы считаем, что так называемый российский теневой флот активно курсирует в этом районе. Было много затоплений и поврежденных судов, в начале войны произошло множество аварий в районе острова Змеиный – все это приводит к разливам нефти, которые мы видим на спутниковых снимках. Но устранить эти загрязнения невозможно – мы можем лишь наблюдать за множественными загрязнителями, очень агрессивными и токсичными".

Коморин опасается, что война наносит экосистеме необратимый ущерб. "Это очень уникальная экосистема, которая и без того крайне уязвима к изменению климата и органическому загрязнению. Около 82% ее объема заполнено сероводородом, где могут существовать только бактерии. Только верхний слой воды насыщен кислородом", – объясняет он.

По словам ученого, даже если научно-исследовательское судно "Борис Александров" будет восстановлено, его использование останется крайне рискованным. "Мы знаем, что в море множество опасных объектов – ракеты, мины, дроны и другие взрывоопасные предметы", – отмечает Коморин.

Сейчас эксперты по мере возможности формируют уникальную базу данных ДНК, полученную из желудков мертвых дельфинов, обнаруженных на пляжах Одессы и области. Также специалисты исследуют нефть и другие загрязнители, которые фиксируют вдоль побережья.

Коморин добавил, что в институте осталась лишь половина сотрудников: мужчины воюют, женщины с детьми уехали за границу.

Как писал УНИАН, заместитель директора по науке, старший научный сотрудник Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин рассказал, что экосистема Черного моря из-за широкомасштабной войны, развязанной РФ, подверглась значительной антропогенной нагрузке. Увеличились объемы поступления в акваторию биогенных веществ, таких как азот, фосфор, нитраты, и их количество увеличивается из-за разрушений в результате обстрелов прибрежной инфраструктуры, загрязненной воды рек. Также в море попадают тяжелые металлы, нефтепродукты, взрывчатые вещества, фрагменты различных боеприпасов, кораблей, самолетов, ракет, дронов, а все это содержит топливо, смазки, металлы, полимеры и т. д.

