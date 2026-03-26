Кулеба вспомнил, как Путин 'рявкнул' на Зеленского во время разговора до вторжения

Путин разочаровался в Зеленском, когда тот отказался реализовывать российский сценарий реинтеграции оккупированных Донецка и Луганска в политическое пространство Украины.

Во время одного из телефонных разговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, который состоялся до полномасштабного вторжения, российский диктатор "рявкнул" на украинского лидера. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Как отметил дипломат, он сам лично с Путиным никогда не встречался.

"Я не попал на встречу на саммите в [формате] "Нормандии", потому что это был декабрь 2019 года, когда я еще не был министром. А потом у президента был один телефонный разговор с Путиным. Я присутствовал на нем", – отметил Кулеба.

Видео дня

Как вспоминает экс-министр, этот телефонный разговор между Зеленским и Путиным был тяжелым.

"Я помню, Путин очень меланхолично отвечал на вопросы и высказывал свое мнение. Один раз он сорвался на эмоции. Он там прямо рявкнул в трубку: "Вы Захарченко убили". А потом он себя взял в руки", – рассказал Кулеба.

Справка УНИАН: Александр Захарченко – первый "официальный" лидер группировки "ДНР", которого ликвидировали в августе 2018 года. Считается, что его убрали в рамках внутренних "разборок" между боевиками.

Также бывший глава МИД рассказал, как проходят такие разговоры между президентами.

По словам Кулебы, Путин обращался к Зеленскому по форме "Владимир Александрович".

"Да, Владимир Александрович, Владимир Владимирович, – это все было очень-очень максимально протокольно, максимально формально. Никакого панибратства… Все было очень строго", – пояснил Кулеба.

Кроме того, бывший министр рассказал, какими были эмоции Путина по отношению к Зеленскому.

"Тогда уже плохая… Я думаю, что на тот момент, по моему впечатлению, Путин разочаровался в Зеленском. Он разочаровался в способности разыграть всю эту… Моя версия событий такова: Путин считал, что с Зеленским будет легко реализовать российский сценарий реинтеграции Донецка и Луганска на условиях, которые, по сути, дали бы России право вето на ключевые вопросы внутреннего и внешнего развития Украины", – подчеркнул Кулеба.

Как отметил дипломат, Зеленский отказался от такого варианта развития событий на переговорах лидеров стран "Нормандской четверки" в декабре 2019 года.

"Насколько я понимаю, россияне истолковали Нормандию таким образом, что, как бы, "удивились, но давайте все равно еще попробуем". Бывают же такие моменты. Надо было человеку показать свой характер, что он серьезный политик, что он способен продвигать свою позицию. Поэтому они удивились, были злы, но пошла команда: "работаем дальше, пробуем", что это был инцидент, это не была политика. А на момент разговора он понял, что это политика, что он (Путин) запихивает эти ОРДЛО [в Украину], а они не запихиваются. И что Зеленский не тот человек, который на российских условиях заберет ОРДЛО", – добавил Кулеба.

Контакты Зеленского с Путиным

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года Зеленский вспомнил о последнем контакте с Путиным, когда во время телефонного разговора российский диктатор продемонстрировал циничное и жестокое отношение к людям. Это произошло, когда Зеленский спрашивал Путина об одной семье в ситуации, когда малолетний мальчик остался без родителей, потому что "мать утопили в луже", а отца забрали и арестовали.

Также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным в 2019 году, когда речь шла о неработающих "Минских соглашениях", газе, обмене пленными и т. д.

