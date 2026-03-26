Дорогая нефть не спасает бюджет Кремля: эксперт объяснил, что 'съедает' доходы РФ

В целом нельзя считать, что Россия получила какие-то значительные средства благодаря войне на Ближнем Востоке, говорит Гетьман.

Несмотря на рост цен на нефть, РФ недополучает средства в свой бюджет из-за ударов Сил обороны Украины по ее энергообъектам. Об этом в эфире Radio NV рассказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

"Сейчас нас всех волнует война в Иране в том смысле, что повышаются цены на энергоносители. И это может привести к тому, что Россия начнет больше зарабатывать за счет того, что цена на нефть растет. Но наши атаки и по балтийским портам, и на Азовском, Черном море уменьшают возможности россиян заработать на этом повышении цен на 40%", – сказал Гетьман.

Он добавил, что цены на нефтепродукты растут для гражданского населения. Однако в целом нельзя считать, что Россия получила какие-то значительные средства из-за войны на Ближнем Востоке.

Видео дня

"Благодаря нашим ударам по этим портам, они не зарабатывают больше денег даже при повышении цен на нефть. Поэтому и были направлены такие атаки по портам, по нефтеперерабатывающим заводам для того, чтобы у россиян не было возможности дальше финансировать собственные Вооруженные силы за счет дополнительных средств, которые они должны были бы получить благодаря повышению цен на нефть в мире", – добавил Гетьман.

Атаки по нефтяной промышленности РФ: важные новости

Ранее в Генштабе официально подтвердили поражение российского порта Усть-Улуга. Из-за атаки, по данным Reuters, порт приостановил отгрузку нефти и нефтепродуктов. В то же время собеседники издания отмечают, что атака дронов вызвала пожар, дым от которого был виден даже в Финляндии.

Также ранее Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Транснефть – порт Приморск". Кроме того, был атакован нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе.

