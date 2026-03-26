Песков рассказал, хочет ли РФ вести переговоры с Украиной на фоне событий на Ближнем Востоке

Он опроверг информацию о том, что стороны были близки к подписанию соглашения в феврале.

РФ якобы заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта с Украиной, однако основные вопросы до сих пор остаются несогласованными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Reuters.

"В ходе состоявшихся раундов трехсторонних переговоров удалось продвинуться в сторону урегулирования, но основные вопросы, представляющие критический интерес для российской стороны, по-прежнему не согласованы. Такие вопросы, как территориальный - это главная тема для обсуждения. По ним не было никакого продвижения. Его до сих пор нет", - сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что Москва якобы сохраняет открытость и заинтересованность в продолжении переговоров. Он также опроверг информацию о том, что в феврале Москва была близка к завершению войны в Украине, однако ситуация на Ближнем Востоке все изменила.

Видео дня

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее о том, что Путин уже готовился подписать мир с Украиной, однако ситуация на Ближнем Востоке изменила это, сообщал российский оппозиционный журналист Михаил Зигар. По его словам, причиной такой готовности РФ была экономическая ситуация, которая заметно изменилась из-за нападения США на Иран.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что США требуют от Украины отдать России Донбасс. Взамен, по словам президента, Вашингтон обещает Киеву предоставить гарантии безопасности.

