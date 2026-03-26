Столица начала подготовку к зиме сразу после окончания отопительного сезона: Кличко собрал сессию Киевсовета

Киев приступил к реализации первоочередных мероприятий, предусмотренных планом энергостойкости, для подготовки к следующей зиме. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время сессии Киевсовета.

"Сегодня Киевсовет должен принять решение об увеличении уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2,7 млрд грн. До этого мы уже предусмотрели более 10 млрд грн из бюджета города. И Киев начал реализацию первоочередных, предусмотренных планом энергостойкости, мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону", - сообщил Виталий Кличко.

В частности, по словам мэра, планируется установка 6 когенерационных установок (мини-ТЭЦ), которые должно передать городу Госагентство восстановления и развития инфраструктуры.

"Также депутаты должны принять решение о принятии из государственной в коммунальную собственность столицы оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии. Речь идет о 6 модульных когенерационных установках. Их должно передать столице Государственное Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это важные вопросы для города! Киев уже готовится к следующей зиме, которая будет сложной", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что реализация плана энергостойкости столицы требует более 60 млрд грн и, соответственно, поддержки государства, поскольку у города таких денег нет.

"На прошлом заседании мы приняли план энергостойкости столицы. Решение поддержали 92 депутата. И задача всех – столичной власти, коммунальщиков, энергетиков – реализовать мероприятия этого плана. В частности, первоочередные, необходимые для начала следующего отопительного сезона. Как мы говорили, масштабы столицы обуславливают большое кодличество мероприятий, видов и направлений работ. И, соответственно, их стоимость. Речь идет о колоссальных средствах. В общей сложности это более 60 млрд грн. И средства, которые город может выделить из бюджета, мы выделяем. Но столице обязательно нежна и поддержка государства: в финансировании, в помощи оборудованием и другими ресурсами", - отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что нужно прекратить политизировать вопросы энергостойкости Киева, ведь речь идет о том, как киевляне переживут следующую зиму.

"Поэтому нужно прекратить политизацию вопроса энергостойкости! Сводить все к разговорам: есть план – нет плана. Нужно говорить о конкретных вещах, конкретных проектах, помощи. И работать сообща – всем ветвям власти, всем службам. Консолидировать и эффективно распределить ресурсы. Потому что речь идет о том, как Киев, его жители пройдут следующую зиму", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО утвердил "планы стойкости" для всех областей и областных центров, кроме Киева. Виталий Кличко назвал решение власти не помогать столице политически мотивированным, ведь план энергостойкости столицы был подготовлен заранее и передан на утверждение правительства.

