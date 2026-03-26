Китай запускает массовое производство нового опасного дрона: его дальность 1200 километров

Китай активно развивает новое направление вооружений – дальнобойные ударные беспилотники, способные преодолевать более тысячи километров. Речь идёт о моделях типа TM-300, которые, по оценкам аналитиков, могут стать серьёзной угрозой из-за сочетания дальности, автономности и сложности перехвата, сообщает Defence Express.

Речь идёт о новом классе беспилотников, которые способны действовать на расстоянии до 1200 км. Это выводит их далеко за пределы тактического оружия – фактически они переходят в категорию стратегических средств поражения. Главное отличие таких аппаратов – не просто дальность, а способность работать автономно, летать на малой высоте, обходить системы ПВО. Именно эта комбинация делает их особенно опасными, сообщается в исследовании.

По оценкам военных экспертов, ключевая проблема – это сложность обнаружения и перехвата. Такие дроны могут идти на сверхмалых высотах, используют несколько двигателей или гибридные схемы, способны менять маршрут в процессе полёта. В результате классические системы противовоздушной обороны не всегда успевают реагировать, особенно если атака носит массовый характер, пишут эксперты.

Отдельное внимание уделяется тому, что подобные аппараты уже не являются штучной разработкой, сообщается в материале. Современная тенденция войны – это переход к массовым беспилотникам, которые становятся "расходным" оружием. И если такие дальнобойные системы начинают выпускаться серийно, это меняет саму логику боевых действий. Теперь удары могут наноситься регулярно, перегружается система ПВО, увеличивается глубина поражения целей.

Появление дальнобойных дронов вроде TM-300 означает, что линия фронта теряет привычное значение, тыловые регионы становятся уязвимыми, возрастает роль противодроновых технологий. Фактически речь идёт о переходе к новой фазе войны, где решающую роль играет не только мощность оружия, но и его количество и доступность, пишут эксперты.

Китайские дальнобойные дроны – это не просто ещё одна разработка, а пример того, как меняется современное вооружение. Главная опасность кроется не только в их характеристиках, но и в возможности массового производства. Именно это делает такие системы одним из ключевых вызовов для противовоздушной обороны в ближайшие годы, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Украина достигла значительного прогресса в производстве боевых дронов, способных работать без использования китайских компонентов. Это стало возможным благодаря локализации производства необходимых плат и деталей, которые ранее импортировались из Китая. Такой подход позволяет Украине уменьшить зависимость от внешних поставщиков в критический для обороны период.

Десятки украинских инженеров производят беспилотники в подвальных помещениях, работают над печатными платами и компонентами для небольших ударных дронов. Год назад большинство таких плат не производились в Украине, и страна была вынуждена полагаться на китайские детали.

Кроме того, украинские системы борьбы с беспилотниками, проверенные на поле боя, все больше привлекают внимание стран Персидского залива и других государств, сталкивающихся с угрозой ударных дронов со стороны Ирана. После многолетней войны с Россией, Киев стал одним из ведущих мировых разработчиков технологий для их уничтожения. Большая ценность украинских систем заключается не только в самих дронах, но и в созданной сети обнаружения, программном обеспечении для управления, дешевых перехватчиках и боевом опыте операторов. Украинские технологии позволяют отслеживать и эффективно нейтрализовывать атаки БПЛА.

