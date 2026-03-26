Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным ради переговоров

Президент Украины отметил, что РФ хочет ультимативного решения военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна серьезно относится к мирным переговорам с Россией. В интервью Reuters он подчеркнул, что будет лучше, если переговоры с российской стороной будут вестись на уровне лидеров стран.

"Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что нужно говорить, лучше – на уровне лидеров, мы к этому готовы", - заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Москва хочет ультимативного решения военных действий, чтобы наша страна в одностороннем порядке вывела ВСУ с территории, которую мы контролируем в Донецкой и Луганской областях.

По словам Зеленского, и россияне, и украинцы понимают, сколько оккупантам нужно времени, чтобы захватить эту территорию с потерями в 28, 30, 35 тысяч солдат в месяц.

"Они могут там похоронить от 300 тысяч до миллиона своих военных. Они не ценят жизни людей, но они понимают, что это деньги. Все это контракты, и это 300 тысяч или миллион дополнительных гробов в Россию", - добавил президент.

Также Зеленский заявил, что россияне пытаются убедить американскую сторону в том, что украинцам якобы "не за что бороться".

"Поэтому они ищут вот такой диалог с американцами. "Скажите украинцам – не за что бороться". Мы четко знаем эту российскую риторику: "Не за что бороться. Шесть тысяч квадратных километров". Мы объясняем партнерам, и, на мой взгляд, абсолютно аргументированно, почему это не так", - подчеркнул президент.

В США заявили о прогрессе в переговорах по Украине

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры между делегациями США и Украины во Флориде 22 марта были конструктивными. По его словам, переговоры были сосредоточены на ключевых вопросах создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе.

Глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что во время встречи, в частности, обсуждались гарантии безопасности для Украины, а также обмен и возвращение украинцев домой.

