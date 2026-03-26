Грозит ли курсу валют 'стихийное бедствие': прогноз банкира на первые дни апреля

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке доллар вновь стал восприниматься инвесторами как более надежная гавань.

На следующей неделе спрос на валюту останется ощутимым. Импортеры топлива продолжат оказывать давление на рынок из-за внешней неопределенности.

Как отметил в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, война на Ближнем Востоке, колебания цен на нефть и общая нервозность на мировых рынках заставляют бизнес действовать "с запасом".

"Мы, скорее всего, не увидим на следующей неделе ни сенсаций, ни новых курсовых пиков. Рынок будет жить в режиме сдерживаемого напряжения. Спрос будет, но он не сможет бесконтрольно перекрыть предложение. Интервенции и в дальнейшем будут играть главную роль в обеспечении равновесия между спросом и предложением", – сказал он.

По его словам, ситуация с евро в большей степени зависит от внешних обстоятельств. Пара доллар/евро, по ожиданиям, будет находиться в пределах 1,15-1,17. На фоне обострения на Ближнем Востоке доллар снова стал выглядеть для инвесторов более надежной гаванью, а значит, его позиции укрепились.

"В итоге ожидается довольно четкий сценарий: доллар на следующей неделе будет тяготеть к 44 грн, а евро – к 51 грн. Это не означает, что рынок стал абсолютно спокойным. Но система выдерживает удар. Колебания не превращаются в "стихийное бедствие", – отметил Лесовой.

По прогнозу банкира, с 30 марта по 5 апреля коридоры валютных колебаний составят 43,5-44,25 грн/долл. и 49,5-52 грн/евро (на межбанке) и 43,5-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

справка Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук. Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 марта подешевел на 3 копейки и составил 44,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 12 копеек и составил 51,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,53 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 26 марта не изменился и остался на уровне 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел на 5 копеек и составил 51,20 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

