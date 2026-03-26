Грозит ли курсу валют 'стихийное бедствие': прогноз банкира на первые дни апреля

На следующей неделе спрос на валюту останется ощутимым. Импортеры топлива продолжат оказывать давление на рынок из-за внешней неопределенности.
Как отметил в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, война на Ближнем Востоке, колебания цен на нефть и общая нервозность на мировых рынках заставляют бизнес действовать "с запасом".
"Мы, скорее всего, не увидим на следующей неделе ни сенсаций, ни новых курсовых пиков. Рынок будет жить в режиме сдерживаемого напряжения. Спрос будет, но он не сможет бесконтрольно перекрыть предложение. Интервенции и в дальнейшем будут играть главную роль в обеспечении равновесия между спросом и предложением", – сказал он.
По его словам, ситуация с евро в большей степени зависит от внешних обстоятельств. Пара доллар/евро, по ожиданиям, будет находиться в пределах 1,15-1,17. На фоне обострения на Ближнем Востоке доллар снова стал выглядеть для инвесторов более надежной гаванью, а значит, его позиции укрепились.
"В итоге ожидается довольно четкий сценарий: доллар на следующей неделе будет тяготеть к 44 грн, а евро – к 51 грн. Это не означает, что рынок стал абсолютно спокойным. Но система выдерживает удар. Колебания не превращаются в "стихийное бедствие", – отметил Лесовой.
По прогнозу банкира, с 30 марта по 5 апреля коридоры валютных колебаний составят 43,5-44,25 грн/долл. и 49,5-52 грн/евро (на межбанке) и 43,5-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
Окончил Киевский государственный экономический университет в 1998 году по специальности "Финансы и кредит". Магистр экономических наук.
Есть почти 30-летний опыт работы в банковском секторе. В частности работал в таких банковских учреждениях: Банк "Украина" (1998-2000 гг.), "Национальные инвестиции" (2000-2005 гг.), "Укргазбанк" (2005-2009 гг., 2010-2014 гг.), "Глобус" (2009-2010, 2015 - по сегодня).
Курс доллара к гривне в банках Украины 26 марта подешевел на 3 копейки и составил 44,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 12 копеек и составил 51,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,53 гривни за евро.
Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 26 марта не изменился и остался на уровне 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел на 5 копеек и составил 51,20 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.