Кондратюк впервые за долгое время рассказал о службе старшего сына в ВСУ

Сергей пошел служить добровольцем в 2023 году.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк впервые за долгое время откровенно рассказал о службе старшего сына Сергея, который после учений в Британии попал в десантно-штурмовые войска.

"Служит, ворчит, потому что он совсем не военный. Он пошел добровольцем в 2023 году. Для нас это было неожиданностью. Сказал, маме не говорить, что он пошел в военкомат, что он решил служить. Все равно мы его провели… в ТЦК", - отметил продюсер в интервью ведущей Маричке Падалко.

По его словам, изначально сын хотел попасть в определенное подразделение к своему знакомому.

"У него было это предписание, он пошел в "учебку" с надеждой, что он потом попадет к своему знакомому в минометное подразделение, которое тогда стояло под Купянском… Но Сережу через неделю забрали в "учебку" в Британию", - сказал Кондратюк.

При это он добавил, что сразу после обучения за границей сына направили в 46-ю бригаду ДШВ, и новость об этом для их семьи стала неожиданностью: "У нас была трагедия… очень большое переживание…".

"Потом его перераспределили. Служит, бурчит, потому что армия - это немножко не его, но он служит, - заявил продюсер. - Последний раз был дома в сентябре. И сейчас его хотят сделать начальником подразделения, я думаю, что он не скоро будет дома".

Напомним, ранее Кондратюк объяснил, почему скрывал службу сына в ВСУ.

