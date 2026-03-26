Российские блогеры заявили о полной ликвидации армии РФ в Купянске: в ВСУ отреагировали

Трегубов предполагает, что вражеские блогеры заранее похоронили своих военнослужащих, ведь те все равно обречены, поскольку операция по их спасению для противника физически невозможна.

На днях российские пропагандисты сообщили о полной ликвидации всех российских военных в Купянске, но это не соответствует действительности. Об этом подполковник Виктор Трегубов, спикер Группировки объединенных сил, сказал в комментарии "АрмияInform".

"По данным разведки, к нам постоянно поступала информация, что там до нескольких десятков человек по всему городу, скорее всего, все же есть. Активных позывных там обычно то 6, то 8. Но, тем не менее, согласно данным разведки, определенное количество россиян, около отделения, может взвода, по всему Купянску рассеяно", - рассказал он.

Таким образом, сообщения российских блогеров об окончательной ликвидации всех российских военнослужащих в городе не соответствуют действительности.

По словам Трегубова, даже на территории больницы российские военные все еще присутствуют.

"Там действительно еще несколько из них находятся в подвале, и это четко подтверждено, что они там пытаются еще сопротивляться. Кто хотел сдаться, уже сдался, но в подвале там еще сидит несколько отчаянных", - сообщил он.

Пресс-секретарь предположил, что вражеские блогеры похоронили своих военнослужащих заранее, потому что те все равно обречены, ведь операция по их спасению для противника физически невозможна.

"Почему россияне их похоронили заранее? Мне кажется, что так россиянам проще. Во-первых, сейчас идут удары непосредственно по городу. Во-вторых, так легче объяснить, что они уже похоронены, поэтому не нужно их спасать", - сказал Трегубов.

По его мнению, россияне просто пытаются избежать скандальной ситуации: "Наши ребята гибнут, давайте их вытаскивать".

"Вытащить их все равно никто не сможет, поэтому они похоронили в Купянске россиян просто авансом", - добавил спикер.

Планы россиян в отношении Купянска

Ранее Артур Мартиросян, офицер управления 43-й отдельной механизированной бригады, отметил, что российская армия увеличила количество штурмов в направлении Купянска, стала применять мотоциклы и квадроциклы.

Офицер подчеркнул, что россияне готовятся к наступлению на Купянск, хотя на сегодняшний день в городе остается ничтожное количество российских военных, которые скрываются в подвалах и активности не проявляют.

Вас также могут заинтересовать новости: