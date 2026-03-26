Зеленский: Украина готова продавать партнерам оборонные системы, которые у нас в профиците

Он также подчеркивает, что перехватчики-дроны без нашей экспертизы не работают.

Те оборонные системы, которые у Украины в избытке, мы готовы продавать нашим партнерам. Как сообщил Офис президента Украины, Владимир Зеленский в интервью Le Monde заявил, что к нашей стране обратились Соединенные Штаты Америки по поводу их баз на территории ближневосточных стран.

Кроме того, к Украине также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

"С кем-то мы уже работаем, и наши экспертные команды уже на месте: оценивают ситуацию, делятся бесценным опытом. Потому что сколько бы ни было Patriot, THAAD и других систем ПВО на Ближнем Востоке, этого не хватит для полноценной работы противовоздушной обороны", – отметил глава государства.

Он добавил, что существуют современные перехватчики, которые должны работать против плотных ударов дронов.

"Сейчас мы говорим о будущих поставках некоторых вещей, которые есть у Украины. Мы хотим, чтобы ближневосточные страны дали нам возможность также укрепляться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договариваться", – отметил Зеленский.

Президент также отметил, что деньги – это самая дефицитная вещь на сегодняшний день. Кроме того, подчеркнул он, сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно больше финансирования для производства дронов для себя.

"Поэтому те системы, которые у нас в избытке, мы готовы продавать нашим партнерам. И мы не только продаем, мы предоставим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система", – подчеркнул глава государства.

Поддержка стран Персидского залива

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что Украина готова присоединяться к совместным инициативам в сфере безопасности, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

По его словам, есть конкретные вещи, которыми они могут поддержать Украину и нашу оборону, – прежде всего это средства противовоздушной обороны, а есть то, в чем мы можем поддержать их, и уже поддерживаем.

