Пентагон может перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток, – WP

Три источника подтвердили существование таких обсуждений в оборонном ведомстве США.

Пентагон рассматривает вопрос о том, стоит ли перенаправить оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает некоторые из наиболее критически важных боеприпасов армии США.

Хотя окончательное решение о перенаправлении оборудования еще не принято, этот сдвиг подчеркнет растущие компромиссы, необходимые для поддержания войны США против Ирана, где Центральное командование США поразило более 9 000 целей всего за неполные четыре недели боевых действий, пишет The Washington Post.

Сообщается, что оружие, которое может быть отозвано у Украины, включает ракеты-перехватчики ПВО, заказанные через программу НАТО "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL), запущенную в прошлом году, в рамках которой страны-партнеры покупают американское оружие для Киева. Эта инициатива обеспечивала поток избранной военной техники в Киев даже после того, как администрация президента США Дональда Трампа прекратила большую часть прямой помощи Пентагона в сфере безопасности.

В заявлении представитель Пентагона отметил, что Министерство обороны "обеспечит, чтобы силы США, а также силы наших союзников и партнеров имели все необходимое для борьбы и победы", но отказался от дальнейших комментариев.

"В ответ на вопросы НАТО не коснулось темы того, известно ли военному альянсу о потенциальном изменении маршрута американского оборудования или обеспокоен ли он этим. Официальный представитель НАТО в электронном письме разъяснил, что страны продолжают вносить вклад в PURL, и оборудование непрерывно поступает в Украину", - говорится в материале.

Как война против Ирана влияет на количество боеприпасов

С тех пор как США начали атаку на Иран 28 февраля, европейские столицы начали беспокоиться о том, что Вашингтон быстро расходует существующие боеприпасы – такой темп огня может задержать их собственные заказы и нарушить поставки американских систем Украине в рамках PURL.

"Они действительно сжигают боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько они будут продолжать предоставлять в рамках сделки", – констатировал один из дипломатов.

Европейский чиновник заявил, что любое решение США о перенаправлении систем затронет только следующие поставки в Украину, через месяц или два, потому что "некоторые вещи уже находятся в пути".

Среди наиболее востребованных боеприпасов войны – высокотехнологичные перехватчики ПВО, включая системы Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Военные США перенаправили такие ракеты из других частей мира, включая Европу и Восточную Азию, в Центральное командование США, которое отвечает за операции на Ближнем Востоке, укрепляя оборону против иранских беспилотников и баллистических ракет.

Сообщается также, что остается неясным, будут ли поставки из США задержаны и выполнены позже или же полностью перенаправлены. Пентагон может изменить маршрут таких поставок в случае острой военной необходимости, но должен уведомить законодателей, отметил официальный представитель США.

Ранее УНИАН сообщал, что в ближайшее время может начаться наземная операция США в Иране. По крайней мере трое республиканцев из Конгресса, в частности председатели комитетов по вооруженным силам Палаты представителей и Сената, недвусмысленно намекают на то, что такой шаг планируется.

Кроме того, мы также рассказывали, что Иран изматывает американскую ПВО дешевыми дронами, Украина уже прошла через это. Современная война стала испытанием даже для самых мощных систем противовоздушной обороны.

