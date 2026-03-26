Стало известно, когда Венгрия 'отключит' газ Украине

По мнению экспертов, блокировка Венгрией транзита газа в Украину поднимает серьезные юридические вопросы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился с июля прекратить транзит природного газа в Украину. Соответствующее решение было опубликовано в ночь на 26 марта, сообщает dpa.

Венгерский премьер отметил, что поставки "голубого топлива" будут возобновлены после восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

"Пока Украина не предоставит нам нефть, она не получит газ из Венгрии", – заявил Орбан 25 марта на своей странице в Facebook.

Транспортировку газа осуществляют частные компании. Некоторые из них торгуют "голубым топливом", а некоторые лишь обеспечивают его транспортировку. В Венгрии это оператор трубопровода FGSZ, дочерняя компания нефтегазовой группы MOL.

Опубликованное решение запрещает венгерскому оператору FGSZ предлагать мощности для транзита газа в Украину, начиная с июля, то есть после завершения действующих контрактов.

"Любое вмешательство в договоры (на транзит газа в Украину, – УНИАН) подвергло бы правительство огромным компенсационным требованиям", – отмечается в материале.

Следует отметить, что в 2025 году Украина получила более 40% импортируемого газа через Венгрию.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что 27 января из-за российского удара транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" был приостановлен. Несмотря на то, что транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был приостановлен из-за действий РФ, Будапешт и Братислава обрушились с обвинениями на Киев. Более того, обе страны, якобы в ответ, прекратили поставки дизельного топлива в Украину.

При этом Словакия прекратила аварийные поставки электроэнергии Киеву. В то же время Венгрия блокирует выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.

