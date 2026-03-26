Государство оплатит коммунальные услуги для ВПЛ: кто получит компенсацию и как подать заявку

Компенсация будет покрывать, в частности, расходы на потребление тепла, воды и электроэнергии.

Правительство утвердило порядок компенсации за коммунальные услуги в пунктах эвакуации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Государство будет компенсировать расходы на размещение эвакуированных людей, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Вводим четкий механизм возмещения для владельцев или арендаторов сборных пунктов эвакуации, промежуточных пунктов, транзитных центров и приемных пунктов, где эвакуированные люди находятся до дальнейшего перемещения или расселения", – отметила премьер.

По ее словам, компенсация будет покрывать стоимость потребленных коммунальных услуг, тепла, воды и электроэнергии, а также расходы на сжиженный газ, твердое и жидкое бытовое топочное топливо.

Видео дня

Премьер-министр указала, что подать заявление на компенсацию теперь можно онлайн через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Выплата компенсации будет осуществляться ежемесячно до 25 числа. Контроль за начислением выплат будет обеспечивать Национальная социальная служба Украины и ее территориальные органы.

Государственная помощь в Украине – главные новости

23 марта стало известно, что правительство внесло изменения в порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Наиболее уязвимые категории переселенцев смогут получать государственную поддержку еще на полгода дольше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил две новые программы поддержки – для пенсионеров и потребителей топлива. В апреле пенсионеры, ВПЛ и другие категории получат доплату в размере 1500 грн.

С 20 марта украинцы могут частично возмещать расходы на топливо, приобретенное на АЗС, – от 5% до 15% в зависимости от вида топлива.

