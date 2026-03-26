В сети показали дизайн 'широкого' Samsung Galaxy – конкурента iPhone Fold (фото)

В отличие от стандартных Fold-устройств с вытянутым внешним экраном, новинка получит более "планшетный" формат.

В интернете появились качественные рендеры нового складного смартфона Samsung – так называемого Galaxy Z Fold Wide. Он будет отличаться более "планшетными" пропорциями и станет ответом на складной iPhone, который Apple готовит к осени.

По форм-фактору новинка больше похожа на первый Pixel Fold и Huawei Pura X, нежели на типичные "раскладушки-книжки". Такой формат должен сделать телефон более удобным для чтения, работы с документами, просмотра видео и выполнения задач, связанных с дизайном, пишет Phone Arena.

При этом диагонали экранов могут быть немного меньше: около 7,6 дюйма для внутреннего экрана и 5,4 дюйма для внешнего. Также раскрыты предполагаемые размеры гаджета: 123,9×161,4×4,9 мм в разложенном виде. В сложенном виде толщина составит около 9,8 мм, а с учетом блока камер – до 14,6 мм.

Что касается характеристик, ожидается флагманская начинка: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой до 45 Вт.

Если обратить внимание на блок камер, то там тоже можно увидеть отличия от Galaxy Z Fold 7. У широкого "Фолда" два фотосенсора вместо трех, а сам вырез толще.

По данным инсайдеров, Samsung может представить сразу две версии Fold в 2026 году: стандартную и широкую. Официальный анонс ожидается летом на презентации Galaxy Unpacked, но официальной даты пока нет.

Таким же, по слухам, будет первый складной iPhone, который выйдет этой осенью. Судя по утечкам, это будет некий гибрид iPad mini и iPhone Mini.

Вас также могут заинтересовать новости: