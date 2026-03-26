Новая сила Гетманцева и Кима обошла 'Слугу народа': свежие результаты опроса SOCIS

Новая политическая сила, в которую входят председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, а также Виталий Ким, Игорь Терехов и Александр Вилкул, получила более высокий уровень поддержки, чем партия "Слуга народа". Таковы результаты опроса Центра социологических и маркетинговых исследований СОЦИС.

За новую политическую силу Гетманцева-Кима-Терехова-Вилкула готовы проголосовать 9,4% респондентов, тогда как "Слугу народа" поддерживают 7,9% опрошенных. Таким образом, новое политическое объединение опережает действующую партию власти по уровню поддержки.

Результаты исследования также свидетельствуют, что эта политическая сила уже входит в число заметных игроков в борьбе за избирателя. По уровню поддержки она занимает третье место среди конкурентов "Слуги народа", уступая лишь политическим проектам, которые связывают с Валерием Залужным и Кириллом Будановым.

В рейтинге общественного доверия мэр Харькова Игорь Терехов входит в число лидеров и уступает лишь экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, главе Офиса Президента Кириллу Буданову и Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Высокий уровень доверия также имеют глава Николаевской ОГА Виталий Ким и боксер Александр Усик – их показатели почти совпадают. В президентском рейтинге Терехов опережает Кима: его общенациональная поддержка составляет 3,4%, тогда как у Кима – 1,1%. На Востоке уровень поддержки Терехова достигает 8,8%, а Кима на Юге – 2,3%.

В президентском рейтинге, по данным исследования, первое место занимает Владимир Зеленский с показателем 22,6%, второе – Валерий Залужный, которого поддерживают 19,3% респондентов. Третью позицию занимает Кирилл Буданов с 10,5%. Далее идут Петр Порошенко – 5,7%, Игорь Терехов – 3,4%, Дмитрий Разумков – 3,3%, Андрей Билецкий – 3,1% и Юлия Тимошенко – 2,2%.

Помимо появления новых политических симпатий, СОЦИС также исследовал изменение общественных приоритетов. Наряду с войной респонденты чаще всего называли среди ключевых проблем коррупцию во власти – 49,3%, рост цен на продукты питания – 33,4%, высокие тарифы на коммунальные услуги – 28,8%, низкий уровень пенсий и социальных выплат – 28,1%, низкие доходы населения – 26% и последствия боевых действий, в частности обстрелы и перебои с базовыми услугами, – 25,2%.

Опрос СОЦИС проходил 12-18 марта 2026 года. В ходе исследования было опрошено 1204 респондента по квотной стратифицированной выборке. Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов (CAPI). Статистическая погрешность выборки составляет ±2,5%.

