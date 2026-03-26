Война в Иране привела к радикальным изменениям на рынке подержанных автомобилей в Европе

Война нарушила важнейший судоходный маршрут, по которому перевозится около 20 % мировых поставок нефти.

Из-за войны в Иране цены на бензин резко выросли, что вызвало бум продаж подержанных электромобилей по всей Европе – трудности на АЗС заставляют потребителей отказываться от автомобилей с традиционными двигателями. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, средняя цена бензина в ЕС с 23 февраля по 16 марта поднялась на 12% и достигла 1,84 евро за литр. Это вызвало глубокие структурные изменения на автомобильном рынке.

"На рынке подержанных автомобилей сейчас наблюдается бум электромобилей", – рассказал Терье Дальгрен, аналитик крупнейшего в Норвегии рынка подержанных автомобилей Finn.no.

Видео дня

Он добавил, что электромобили недавно обогнали дизельные модели и стали самым продаваемым типом автомобилей на сайте компании.

В то же время французская онлайн-платформа по продаже подержанных автомобилей Aramisauto сообщила, что ее доля на рынке электромобилей с 16 февраля по 9 марта почти удвоилась – с 6,5% до 12,7%.

За те же три недели доля бензиновых автомобилей на Aramisauto сократилась с 34% до 28%, а дизельных – с 14% до 10%.

Нидерландская компания OlX сообщила о резком росте спроса на электромобили на своих рынках: во Франции – на 50%, в Румынии – на 40%, в Португалии – на 54%, а в Польше – на 39%. По словам специалистов, темпы роста "еженедельно ускоряются на всех рынках".

"Особенно показательно то, что интерес к электромобилям уже рос до недавних событий. Похоже, нестабильность ускорила переход, который уже шел полным ходом", – говорит генеральный директор OlX Кристиан Гизи.

В скандинавских странах также фиксируют стремительный рост продаж электромобилей. На шведской платформе Blocket за первые две недели марта продажи электромобилей увеличились на 11% по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.

В Германии крупнейший онлайн-авторынок mobile.de сообщил, что с начала марта доля поиска электромобилей на его сайте выросла с 12% до 36%, а дилеры получили на 66% больше запросов по подержанным электрокарам по сравнению с февралем.

"В настоящее время высокие цены на бензин приводят к росту спроса на электромобильность", – говорят в mobile.de.

Отметим, что продажи подержанных электромобилей, как правило, быстрее реагируют на колебания цен на бензин, чем продажи новых машин. Это связано с тем, что они дешевле и готовы к эксплуатации прямо из автосалона, в отличие от новых автомобилей, доставка которых часто занимает месяцы.

Стоит также сказать, что в последнее время рынок подержанных электромобилей существенно расширился. Более широкий выбор моделей и батарей помог развеять опасения покупателей по поводу старых электрических машин.

Электромобили – другие новости

Ранее эксперты назвали самые надежные подержанные электрокары. Специалисты назвали несколько моделей, обладающих наилучшим соотношением надежности и стоимости. В список попали, в частности, Audi Q4 E-Tron, Ford Mustang Mach-E, Nissan Ariya и Genesis GV60.

Сообщалось также, что специалисты провели испытания электромобилей на запас хода на шоссе. Они протестировали автомобили на дальность пробега по шоссе, двигаясь на полностью заряженных машинах со скоростью 110 км/ч до полного разряда батареи.

Согласно выводам исследования, на дороге многие электромобили показывают значительно худшие результаты, чем ожидалось. Это касается, в частности, моделей Chevrolet Silverado EV, Rivian R1S и Lucid Air.

Вас также могут заинтересовать новости: