Эмоциональный интеллект - 'редкая суперсила': 4 признака, что ИИ не заменит вас на работе

Искусственный интеллект становится быстрее и умнее, глубже проникая в рабочие процессы, но у него нет того, что есть у людей.

Искусственный интеллект становится быстрее, умнее и все больше внедряется в нашу рабочую жизнь. Хотя он может быть полезным инструментом, он все еще не способен выстраивать доверие, справляться с напряжением или заставлять людей чувствовать, что их видят и ценят.

На протяжении своей карьеры Кэрол Паркер Уолш была профессором, адвокатом по трудовым спорам, руководителем отдела кадров, коучем для руководителей и генеральным директором. И в мире, который все больше управляется ИИ, она обнаружила, что эмоциональный интеллект становится редкой суперсилой, особенно на работе. В своем материале для CNBC она выделила четыре признака того, что у вас есть этот эмоциональный интеллект.

Вы заставляете людей чувствовать себя в безопасности

Лидеры с высоким эмоциональным интеллектом создают на работе атмосферу психологической безопасности. Их коллеги знают, что они могут свободно выражать свои опасения до того, как те превратятся в проблемы. Если члены вашей команды высказываются только тогда, когда ситуация уже вышла из-под контроля, это тревожный сигнал.

Но если им комфортно говорить вам правду на ранних этапах, и они не редактируют и не цензурируют себя рядом с вами, это истинный признак того, что вы обладаете эмоциональным интеллектом.

Вы делаете паузу, прежде чем реагировать

Эмоционально развитые люди не позволяют стрессу управлять своим поведением и не спешат исправлять ситуацию, не разобравшись в полной картине. Это может быть так же просто, как использование того, что она называет "профессиональной паузой": подождите пять секунд. Позвольте своему мозгу взять верх над эмоциями.

Таким образом, ваш следующий шаг будет продиктован намерением, а не импульсом. Затем задайте эти три вопроса, которые помогут вам решать проблемы со спокойствием и целеустремленностью:

"Что вы уже рассматривали?" "Можете ли вы помочь мне понять, что за этим стоит?" "Что вам нужно от меня прямо сейчас?"

Вы с легкостью справляетесь с напряжением

Во время конфликта люди часто бросаются в крайности. Они либо избегают его, пытаясь угодить всем, либо обостряют ситуацию.

Люди с высоким эмоциональным интеллектом сохраняют устойчивость, обращаются к проблеме напрямую и знают, как двигаться вперед, не подрывая ничьего доверия, заявляет Уолш.

Вы обладаете отличным критическим мышлением

Сейчас это особенно ценно. ИИ может быстро анализировать данные, выявлять закономерности и генерировать рекомендации. Но эмоционально развитые люди не принимают первый же ответ, который выдает им алгоритм. Вместо этого они задают три ключевых вопроса:

"Чего здесь не хватает?" "Чья точка зрения не учтена в этих данных?" "Имеет ли это на самом деле смысл для вовлеченных людей?"

Критическое мышление в эпоху ИИ – это наличие осознанности и рассудительности, чтобы знать, когда стоит подвергнуть сомнению ответы, которыми вас кормят.

Ее совет – спрашивать себя в конце каждого дня: в чем я сегодня проявил себя как хороший лидер, а в чем сам себе помешал? Также может быть полезно спросить кого-то, кому вы доверяете: "Когда ты видел, что я испытываю трудности как лидер, а когда – видел меня в лучшей форме?"

Ранее УНИАН сообщал, что отсутствие отношений вредит работе.

Вас также могут заинтересовать новости: