Цены на золото падают на фоне ослабления надежд на снижение процентных ставок в этом году

Война в Иране сделала доллар более привелекательным для инвесторов.

Цены на золото в четверг, 26 марта, упали на 2%. Дело в том, что цены на нефть вновь превысили отметку в 100 долларов, что вновь вызвало опасения по поводу роста инфляции, а инвесторы практически исключили вероятность снижения процентных ставок в США в этом году.

Агентство Reuters пишет, что по состоянию на 12:24 по киевскому времени спотовая цена на золото снизилась до 4 441,20 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм драгоценного металла обойдется в 143,26 доллара.

Конфликт в Иране и его потенциальное негативное влияние на мировую экономику усилили привлекательность доллара США как безопасной гавани, отметил аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Эта динамика усиливается опасениями, что энергетический кризис будет и дальше подталкивать инфляцию вверх, вынуждая центральные банки, включая Федеральную резервную систему, принять более жесткую позицию. Это, в свою очередь, поддерживает доллар США и доходность облигаций, оказывая давление на драгоценный металл.

Укрепление доллара делает золото более дорогим для международных покупателей. Хотя золото рассматривается как средство защиты от инфляции в долгосрочной перспективе, повышение процентных ставок снижает привлекательность этого актива.

При этом спотовая цена на серебро упала на 4,2% до 68,31 доллара за унцию. Спотовая цена на платину снизилась на 1,8% до 1884,61 доллара, а на палладий – на 3,4% до 1375,49 доллара.

23 березня долар зміцнився на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, що різко знизило апетит інвесторів до ризику та підвищило попит на безпечні активи.

При цьому НБУ встановив на 26 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,87 гривні за долар. Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти було встановлено на рівні 50,85 гривні за один євро.

