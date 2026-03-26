Россия зарабатывает миллиарды после ослабления санкций, – Зеленский

Он подчеркнул, что это точно не способствует снижению интенсивности боевых действий в Украине и Иране.

Доходы Москвы сейчас исчисляются миллиардами. Этому способствовало ослабление санкций для энергетического сектора Российской Федерации, а именно для нефтепродуктов.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde рассказал, что совместная санкционная политика разных стран напрямую влияла на сокращение возможностей России. Например, за счет уменьшения доходов от продажи энергоресурсов.

"Россияне обходили санкции, мы все это видели, но так или иначе доходов было меньше, соответственно, и меньше денег тратилось на оборонный сектор", – подчеркнул глава государства.

Видео дня

По его словам, дефицит бюджета РФ увеличивался из года в год. Наибольший – на начало 2026 года.

"На конец 2025 года у россиян было 83 миллиарда дефицита, плюс 19, которые они перенесли на начало 2026-го. Согласно нашим прогнозам, на 2026 год дефицит должен был составить около 100 миллиардов долларов", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас, после ослабления санкций для энергетического сектора России, а именно для нефтепродуктов, "их доходы исчисляются миллиардами".

"Это точно не способствует снижению интенсивности боевых действий в Украине, а также в Иране. Россия так или иначе будет помогать иранскому режиму", – сказал президент.

Российская нефть в мире – последние новости

Издание Bloomberg писало, что российская нефть в Индии впервые с начала войны в Украине торгуется с премией. Отмечается, что это стало очередным доказательством того, как конфликт на Ближнем Востоке играет на руку Москве и влияет на мировой рынок нефти.

Отмечается, что доходы РФ от экспорта нефти в марте выросли до максимума за последние четыре года. В течение последних трех недель средние доходы Кремля от экспорта нефти выросли до 270 миллионов долларов в день, что вдвое больше, чем в январе 2026 года.

