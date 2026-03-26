Цены на дизельное топливо начали снижаться: сколько сегодня стоит топливо на украинских АЗС

Средняя стоимость 95-го бензина практически не изменилась, а газ подорожал еще на 2 копейки.

В четверг, 26 марта, средние цены на дизельное топливо на украинских АЗС упали впервые с начала войны на Ближнем Востоке. При этом, как сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95, сжиженный газ снова незначительно подорожал, а цены на обычный и премиальный бензин марки А-95 почти не изменились.

Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива на украинских АЗС в четверг снизилась на 11 копеек – до 84,54 грн/литр. В то же время цены на обычный и премиальный 95-й бензин остались на уровне среды. Средняя стоимость автогаза в предпоследний рабочий день недели выросла на 2 копейки – до 45,79 грн/литр.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-м бензином в четверг можно заправиться в сети "БРСМ-Нафта". Средняя стоимость топлива здесь составляет 68,88 грн/литр. Самый дорогой 95-й предлагают в сетях ОККО и WOG – 74,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 71,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO - 74,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего дизельным топливом заправляют в сетях VST, U.GO и RLS. Средняя стоимость дизеля на заправочных станциях этой тройки в предпоследний рабочий день недели – 80,90 грн/литр. Тогда как дороже всего – АЗС ОККО и WOG, где за литр дизеля просят 86,99 грн.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 84,90 грн/л;

"Укрнафта" – 80,99 грн/л;

SOCAR - 85,85 грн/л;

KLO – 86,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 81,99 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего автогазом третий день подряд заправляют в сети "Маркет". Средняя стоимость топлива здесь 26 марта составляет 42,50 гривни за литр. Дороже всего автогазом заправляют в сети Grand Petrol – 47,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 45,50 грн/л;

"Укрнафта" – 44,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO - 46,70 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 44,31 грн/л;

WOG – 46,98 грн/л;

ОKKO – 46,99 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин в Украине - последние новости

После заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном цены на нефть упали более чем на 10 долларов за баррель. Однако противоречивые заявления относительно перспектив завершения войны, продолжения боевых действий и существенного ограничения трафика через Ормузский пролив вернули нефтяные цены к росту. По состоянию на утро 26 марта стоимость нефти марки Brent снова превысила 99 долларов за баррель.

25 марта на фоне некоторого снижения цен на нефть и котировок газойля на украинских АЗС впервые с начала боевых действий на Ближнем Востоке подешевел бензин. 25 марта средняя стоимость 95-го бензина снизилась на 19 копеек, а 95-й премиальный "скинул" сразу 33 копейки.

