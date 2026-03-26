Кремль принял решение о войне в Украине ещё в 2020 году, считает Кулеба.

До начала полномасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин испробовал все невоенные варианты для возвращения Украины под свой контроль, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном на Youtube.

"Начиная с торговых войн, были попытки втянуть Кучму в единое экономическое пространство. Я уверен, что Путин использовал все возможности для достижения своей цели без войны. Но была проблема – Украина постоянно ускользала. Если мы посмотрим на историю Украины, то мы из петли России ускользали постоянно в последний момент", – сказал Кулеба.

Он отметил, что последним таким шагом было избрание президентом Украины Виктора Януковича.

"Уже вообще все свои, с паспортами (российскими, – УНИАН). И мы должны были исчезнуть еще в 2014 году. В 2014 году задача стояла та же самая – полное уничтожение украинской государственности в рамках проекта "Новороссия". Мы устояли чудом. А когда у них не получилось, они перешли к последнему сценарию", – добавил Кулеба.

Он отметил, что этот последний сценарий предусматривал возвращение Украине части оккупированных в 2014 году территорий. По словам Кулебы, речь шла о Донецкой и Луганской областях. Он пояснил, что таким образом Путин хотел вернуть в Украину пророссийский электорат, который расшатал бы страну изнутри.

"Забрали голоса, из политического тела исчез пророссийский электорат. Забрали Крым и наиболее населенные города Донецкой и Луганской областей. Это дилемма – ведь если они хотели сохранить рычаг, то должны были вернуть этих избирателей в систему. Крым не обсуждали, но рассматривали возвращение Донецка и Луганска с правом вето на ключевые решения внешней и внутренней политики. И тогда они могли бы попытаться захватить Украину мирным путем через 10 лет, расшатав ее изнутри", – отметил Кулеба.

Когда этот план РФ провалился, по словам Кулебы, Путин принял решение начать полномасштабную войну. В то же время на вопрос, когда кремлевский диктатор принял решение начать открытую войну против Украины, Кулеба ответил:

"Я говорил об этом со всеми, с кем мог, за рубежом. И мнения разнятся. По моему мнению, это произошло весной 2020 года. Но есть версия, что это произошло осенью 2020 года. Мы точно знаем, что это скопление российских войск у нашей границы весной 2021 года – это уже была часть подготовки к вторжению. Если мы отмотаем назад, учитывая, что нужно составить план, развернуть команды, подготовиться – точно это решение было принято в 2020 году".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что США требуют от Украины выйти со всей территории Донецкой области для получения гарантий безопасности от Вашингтона. По словам Зеленского, хотя сейчас Трамп и сосредоточен на войне в Иране, он продолжает давить на Украину по этому вопросу.

Между тем российский оппозиционный журналист Михаил Зигар заявил, что Путин был готов завершить войну в Украине уже в феврале этого года, в частности пересмотрев собственные требования к Киеву. Однако ситуация на Ближнем Востоке укрепила его позиции, и это убедило его отменить эти планы.

