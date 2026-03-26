Оккупанты перегруппировывают силы под Гуляйполем: Сырский раскрыл детали

Силы обороны Украины отслеживают перегруппировку дополнительных сил и средств российских захватчиков.

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты продолжают давление на украинские оборонительные позиции. Украинские защитники прилагают усилия по нейтрализации врага.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в социальной сети Facebook по итогам рабочей поездки в Южную оперативную зону, где продолжаются интенсивные боевые действия.

"Сдерживаем противника в районах населенных пунктов Гуляйполе, Доброполье, Староукраинка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка и других – ежедневно около 20 боевых столкновений", – подчеркнул Сырский.

Видео дня

Генерал встретился с командирами штурмовых и десантно-штурмовых подразделений и частей, ведущих активную оборону в определенных районах.

Он заслушал доклады о текущей обстановке и проблемных вопросах во время совещаний. Также с командирами обсуждалось их видение улучшения положения и варианты дальнейших действий.

"Мы отслеживаем перегруппировку дополнительных сил и средств противника и нейтрализуем врага", – подчеркнул Сирский.

Вместе с тем, Главнокомандующий ВСУ на месте дал соответствующие поручения по дополнительному обеспечению частей боеприпасами и материально-техническими средствами.

"Благодарю командиров за нестандартные решения на поле боя и сохранение жизни наших воинов. Благодарю всех военнослужащих за стойкость и самоотдачу", – сообщил Сырский.

Война в Украине - фокус на Гуляйполе

Как сообщал УНИАН, ранее командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов заявил, что город Гуляйполе Запорожской области почти оккупирован, но "это часть общего замысла", и в ближайшее время "все поймут, почему именно так складывается ход событий", поскольку текущую ситуацию вокруг Гуляйполя "можно сравнить с ситуацией на Добропольском направлении, которая была более-менее стабилизирована".

