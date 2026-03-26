Какими будут цены на яйца на Пасху и после праздников: ответ эксперта

На стоимости куриных яиц скажется подорожание топлива.

Стоимость куриных яиц в Украине начнет снижаться уже после праздников. Ближе к маю они могут подешеветь на 10%, а вот перед Пасхой цены на яйца могут вырасти на 5% из-за дополнительных расходов на логистику.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии изданию delo.ua рассказал, что на сегодняшний день в Украине куриные яйца стоят на 14% дороже, чем год назад. Подорожание произошло за счет внешних факторов, вызванных войной. Прежде всего это увеличение расходов на электроэнергию и умеренное повышение стоимости кормов.

Гопка отмечает, что с наступлением тепла происходит сезонное увеличение предложения яиц, поэтому цены на них должны пойти вниз.

"Возможно небольшое повышение цен перед Пасхой до 5%, однако это будет обусловлено скорее дополнительными затратами на логистику, чем ажиотажем", – отмечает аналитик.

По прогнозам, стоимость яиц должна снизиться в пределах 10% ближе к маю.

"К сожалению, расходы, связанные с подорожанием топлива, не позволят цене существенно упасть, как это было в предыдущие годы, – в пределах 15-20%", – говорит Гопка.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Среди товаров продуктовой корзины рядового украинца больше всего подорожали с начала года сезонные овощи – помидоры и огурцы. Из-за неурожая выросли также цены на гречку. Куриные яйца на полках магазинов подорожали в среднем на 3-7%.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко рассказал, что цены на яйца уже достигли своих пиковых значений и дальнейший их рост маловероятен. Уже после Пасхи куриные яйца будут дешеветь.

